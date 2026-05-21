WNBA: még várni kell Juhász Dorka visszatérésére

Egyelőre nem léphet pályára az amerikai női profi kosárlabda-bajnokságban (WNBA) Juhász Dorka. A Minnesota Lynx magyar játékosa az Euroliga áprilisi hatos döntőjén, az elődöntőben szenvedett lábsérülést, amely továbbra sem jött rendbe.

Az Európában a Galatasarayt erősítő magyar válogatott kosaras májusban visszatért amerikai csapatához, ahol kezeléseket kap, és a klub korábban azt jelezte, hogy vélhetően május végén-június elején térhet majd vissza a pályára.