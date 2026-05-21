Erdély Csanád: Ha az elején nekünk beakadna egy gól, az lélektanilag nagyon jó tenne velünk
Két szünnap után pénteken 16:20-kor Németország ellen lép pályára a világbajnokságon a magyar férfi jégkorong-válogatott. Erdély Csanád hasonló, „brusztolós” meccsre számít a németek ellen, mint amilyen a Finnország elleni volt. A válogatott csapatkapitánya a csütörtöki edzés után az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, hova „rakták” el a britek elleni győzelmet.
Program:
Május 21., csütörtök
16.20: Lettország–Finnország
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
Május 22., péntek
16.20: Németország–Magyarország
20.20: Finnország–Nagy-Britannia
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Svájc
4
4
–
–
–
22– 4
+18
12
|2. Finnország
3
3
–
–
–
13– 4
+9
9
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Egyesült Államok
4
1
1
–
2
12–13
–1
5
|5. Magyarország
3
1
–
–
2
8– 8
0
3
|6. Lettország
3
1
–
–
3
5– 7
–2
3
|7. Németország
4
–
–
1
3
5–15
–10
1
|8. Nagy-Britannia
3
–
–
–
3
3–15
–7
0
Legfrissebb hírek
Bálizs Bence: Abszolút csapatgyőzelem!
Jégkorong
Tegnap, 12:15
Ezek is érdekelhetik