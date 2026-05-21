Erdély Csanád: Ha az elején nekünk beakadna egy gól, az lélektanilag nagyon jó tenne velünk

Két szünnap után pénteken 16:20-kor Németország ellen lép pályára a világbajnokságon a magyar férfi jégkorong-válogatott. Erdély Csanád hasonló, „brusztolós” meccsre számít a németek ellen, mint amilyen a Finnország elleni volt. A válogatott csapatkapitánya a csütörtöki edzés után az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, hova „rakták” el a britek elleni győzelmet.

Program: Május 21., csütörtök

16.20: Lettország–Finnország

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

Május 22., péntek

16.20: Németország–Magyarország

20.20: Finnország–Nagy-Britannia M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Svájc 4 4 – – – 22– 4 +18 12 2. Finnország 3 3 – – – 13– 4 +9 9 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Egyesült Államok 4 1 1 – 2 12–13 –1 5 5. Magyarország 3 1 – – 2 8– 8 0 3 6. Lettország 3 1 – – 3 5– 7 –2 3 7. Németország 4 – – 1 3 5–15 –10 1 8. Nagy-Britannia 3 – – – 3 3–15 –7 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA