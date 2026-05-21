Erdély Csanád: Ha az elején nekünk beakadna egy gól, az lélektanilag nagyon jó tenne velünk

KAISER TAMÁS
2026.05.21. 12:45
Erdély Csanád szerint magas polcra tették a britek ellemi győzelmet (Fotó: NSO Tv)
Magyarország jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Erdély Csanád Zürich jégkorong világbajnokság Németország
Két szünnap után pénteken 16:20-kor Németország ellen lép pályára a világbajnokságon a magyar férfi jégkorong-válogatott. Erdély Csanád hasonló, „brusztolós” meccsre számít a németek ellen, mint amilyen a Finnország elleni volt. A válogatott csapatkapitánya a csütörtöki edzés után az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, hova „rakták” el a britek elleni győzelmet.

Program:

Május 21., csütörtök
16.20: Lettország–Finnország
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
Május 22., péntek
16.20: Németország–Magyarország
20.20: Finnország–Nagy-Britannia

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Svájc

4

4

22–  4

+18

12

2. Finnország

3

3

13–  4

+9

9

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2

9

4. Egyesült Államok

4

1

1

2

12–13

–1

5

5. Magyarország

3

1

2

  8–  8

0

3

6. Lettország

3

1

3

  5–  7

–2

3

7. Németország 

4

1

3

  5–15

–10

1

8. Nagy-Britannia 

3

3

  3–15

–7

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

 

Bálizs Bence: Abszolút csapatgyőzelem!

A válogatott kapus szerint jó volt látni, ahogy küzd a csapat.

Nagy Krisztián: Csak azokra a pillanatokra összpontosítottam, amikor megkapom a lehetőséget

A csatár két gólt lőtt a britek elleni kulcsfontosságú meccsen.

 

