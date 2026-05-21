Luis Enrique szerint nagyszerű lesz a budapesti BL-döntő

Csupa jó hírek a PSG-nél a május 30-án a Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntő előtt. Miután kedden kiderült, hogy Ousmane Dembélé bevethető lesz az Arsenal elleni összecsapáson, szerda délután a francia sportnapilap, a L’Équipe arról számolt be, a Bayern München elleni elődöntő első meccsén (5–4) megsérülő Asraf Hakimi a hét második felében jó eséllyel teljes edzésmunkát végez és szintén kezdő lesz a döntőben. A marokkói hátvéd óvatos volt a rehabilitációja idején, ügyelt arra, hogy ne kockáztassa a visszaesést, egyszersmind szem előtt tartotta a nyári világbajnoki szereplését is. Lábsérülése szerencséjére kevésbé volt súlyos, mint a tavaly ősszel elszenvedett, ami miatt majdnem ki kellett hagynia az Afrikai Nemzetek Kupáját.

Fontos hír, hogy a jelek szerint Luis Enrique hosszú távon is az együttes vezetőedzője marad. A mindig naprakész olasz újságíró, Fabrizio Romano értesülése szerint a felek előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az új szerződésről, amely 2030-ig is Párizshoz kötheti. A megállapodást várhatóan a Bajnokok Ligája döntője után jelentik be hivatalosan, az 56 esztendős tréner ezzel Európa három legjobban fizetett edzője közé kerülhet. Bár ezt a témát nem érintette a szerdai sajtótájékoztatóján Luis Enrique, a budapesti döntőre készülés fontos részleteit megosztotta a média munkatársaival.

„Amikor az idény végső szakaszába érünk, a játékosok már inkább mentális, mint erőnléti fáradtsággal küzdenek. Különösen olyan évad után, mint amilyen az előző volt. Meg kell teremtenünk számukra a lehető legjobb feltételeket, amikor edzésre jönnek, hogy keményen tudjanak dolgozni, de közben élvezzék is a munkát. A pihenés is szerves része a felkészülésnek, főleg akkor, ha ilyen mérkőzéseket játszunk” – vélekedett a spanyol szakvezető.

Edzőként kétszer is felért Európa csúcsára, tavaly a PSG-vel, 2015-ben pedig a Barcelonával, így csak egészséges drukk van benne a BL-döntőt megelőzően.

„Az idén másképpen kezeljük az érzelmeinket. Az előző idény tapasztalatait hasznosítani tudjuk, mert adódnak olyan helyzetek, amelyeket már megéltünk. Persze lesz nyomás is, amivel meg kell birkóznunk, mert ez természetes, de szerintem még jobban felkészültünk a döntőre, mint tavaly.”

Az Arsenalról, valamint a londoni csapatot irányító Mikel Artetáról elismerően nyilatkozott.

„Megérdemli az angol bajnoki címet az Arsenal, remek évadot fut. Már játszottunk ellene, tudjuk, mire számíthatunk tőle labdás, illetve labda nélküli játékban. Mikel Artetát versenyszellem jellemzi, meghozta Londonba a győztes mentalitást, együttesén jól látható a fejlődés. Nagyszerű döntőre számíthatunk Budapesten.”

A Nemzeti Sport értesülése szerint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt a Vasas otthonában, az Illovszky Rudolf Stadionban edz az Arsenal, valamint lapunk azt is megtudta, hogy a PSG a VII. kerületi New York-palotában száll meg, külön edzéssel viszont nem készülnek a párizsiak a fővárosunkban. Az angol bajnok május 29-én, azaz a BL-döntő előtt egy nappal edz a Fáy utcában, a helyszínt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlotta. A gyakorlás zárt lesz, nem látogatható, míg a franciák legfeljebb a hivatalos sajtótájékoztató napján tartanak átmozgatást a döntő helyszínén, a Puskás Arénában. A Fáy utcában edz az Arsenal, a New York-palotában száll meg a PSG

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna

