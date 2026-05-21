Fiatalpercek: Szűcs Tamás nagyszerű játékkal zárta az idényt

A múlt hét végén véget ért az NB I 2025–2026-os kiírása, így a Nemzeti Sport ebben az idényben utoljára vizsgálja az utánpótláskorú játékosok teljesítményét.

Bár a Nyíregyháza és a Kazincbarcika pénteki 2–2-es összecsapása alkalmával az eredmény mást sejtet, a vendégek húsz­éves kapusa, a mérkőzés legjobbjának választott Juhász Bence (7-es osztályzat lapunktól) tette oda magát leginkább: az első félidőben szinte egymaga tartotta meccs­ben csapatát, összességében tíz védést mutatott be, nagy szerepe volt abban, hogy a Barcika pontszerzéssel zárta élvonalbeli szereplését. Kuttor Attila vezetőedző az utolsó fordulóban több fiatalnak is lehetőséget adott a bizonyításra: Klausz Milán (5) lendületesen szállt be, Major Marcell (4) és Balázsi Levente (4) viszont nem hagyott mély nyomot a játékával. A túloldalon Dala Martint (0) nagyobb védenivaló híján nem értékelte tudósítónk, míg Manner Balázs (6) ezúttal is hozta az elmúlt hónapokban mutatott veszélyes futballját.

A másik pénteki bajnoki, a Puskás Akadémia–MTK találkozó is szórakoztató, 2–2-es döntetlennel ért véget, az ifjak teljesítménye itt igencsak hullámzó volt. A PAFC-ban a válogatott kerettag Markgráf Ákos (5) többször is szépen avatkozott játékba, ügyesen szerelt, de a két kapott gól miatt nem honorálhattuk jobb érdemjeggyel a teljesítményét. Michael Okeke (4) szürke játékkal zárta az évadot, Kern Martin (5) azonban biztatóan futballozott, az első játékrészben távoli bombájánál nagyot kellett nyújtóznia Hegyi Krisztiánnak (6). A fővárosiaknál Kovács Patrik (6) érdemel még dicséretet, több hazai akciót sallangmentesen hatástalanított, Németh Hunor (6) szokásos fifikás megoldásaival vétette észre magát a tízes pozícióban, míg Molnár Ádin (6) a tizenegyesgólja mellett veszélyesen támadta a hazai kaput. Jurek Gábor (5) elmaradt lehengerlő tavaszi formájától, a második gólban kulcsszerepet játszó Átrok Zalán (5) viszont bosszankodhat, mivel a hosszabbításban feleslegesen rántotta le Nagy Zsoltot a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Lukács Dániel értékesítette.

A szombati meccsdömping legtöbb U21-es játékost alkalmazó csapata a DVTK volt, de az újjáépítés előtt álló miskolciaknál a fiatalos lelkesedés a Paks ellen sem párosult eredménnyel (1–3). A kapus Bánhegyi Bogdán (5), valamint Komlósi Bence (4), Kiss Bálint (4) és Macsó Máté (4) nem ezen a mérkőzésen adta el magát az NB I-be vagy nyugtatta meg a DVTK szurkolóit, hogy az NB II sétagalopp lesz velük az ősztől; Szakos Bence (5) sokat futva elfogadhatóan játszott, míg Pető Milán (6) ezúttal is kiemelkedett a hitehagyott együttesből. A Paksban egy fiatalperces játékost, a kapus Gyetván Márkot (6) értékelte átlagon felülinek a Nemzeti Sport.

Az Újpest és a fiataljai sem zárták fényesen az egyébként is csalódást keltő évadot: Sarkadi Kristóf (5) derekasan helytállt, Krajcsovics Ábel (5) is elfogadhatóan futballozott (főleg a többi lila-fehér támadóval összehasonlítva), Fenyő Noah (4) azonban ezúttal gyengén teljesített. A DVSC 2–1-es sikeréből kulcsszerepet vállalt a mérkőzés legjobbja, az ezúttal is kiemelkedő, nagy munkabírású, válogatott kerettag Szűcs Tamás (7), s a jobbhátvéd Tercza Gergő (6) játéka is biztató volt.

Az FTC és a ZTE (3–0) mérkőzésén az ifjú tehetségek után kutatók csupán Gruber Zsombor (6) játékát követhették, aki jó teljesítménye ellenére sem lehetett boldog, hiszen kisvárdai sikerével az ETO bajnok lett. Bíró Barnabás (6) ragyogó védekezése is kellett a győzelemhez a győrieknek, akik csak egy gólt tudtak lőni a több nagy védést bemutató Popovics Ilijának (6).