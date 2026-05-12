Neymar bekerült, Estevao kimaradt – kihirdette a brazilok bő vb-keretét Ancelotti

Kijelölte a brazil válogatott bő világbajnoki keretét Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. A szabályok szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) benyújtott 55 fős listából 26-an utazhatnak a világbajnokságra, a fennmaradó 29 labdarúgót vésztartalékként veszik számításba.

Ancelotti kiválasztottjai között szerepel a Santos világklasszisa, Neymar – a válogatott gólrekordere klubcsapatában egyre jobb formába lendül –, kimaradt viszont a Chelsea tinisztárja, Estevao, aki a hírek szerint nem épül fel teljesen combizomsérüléséből a világbajnokság idejére. Ugyancsak egészségügyi problémák miatt marad le a tornáról a Real Madrid belső védője, az ugyancsak combsérüléssel bajlódó Éder Militao, valamit a szintén a „királyiak” kötelékébe tartozó Rodrygo, aki keresztszalag-szakadásából lábadozik. Nem láthatjuk a világbajnokságon a Manchester City fiatalját, Savinhót sem, az ő beválogatást formája nem indokolja, s meglepetésre kimaradt a keretből az Atalantában remekül teljesítő, több nagy klub által körüludvarolt Éderson is.

Neymar beválogatásával kapcsolatban megszólalt a brazil válogatottat az utóbbi időben többször kritizáló Ronaldinho is: „Én kivinném. Minden tiszteletem a többieké, de jobb bármelyiküknél. Persze a futballról mindenki beszél, főleg a világbajnokság évében, és bizonyára sokan azt kérdezik, hogy megőrültem-e, de Neymart csak akkor hagynám ki, ha sérült lenne. Most, hogy egészséges, olyan nincs, hogy ne legyen ott a világbajnokságon” – szögezte le a 2002-es világbajnok zseni.

A BRAZIL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT BŐ KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Bento (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest – Anglia), Carlos Miguel (Palmeiras)

Belső védők: Marquinhos (PSG – Franciaország), Thiago Silva (FC Porto – Portugália), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Bremer (Juventus – Olaszország), Léo Pereira (Flamengo), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Alexsandro (Lille OSC – Franciaország), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG – Franciaország), Vitor Reis (Girona – Spanyolország), Murillo (Nottingham Forest – Anglia)

Jobbhátvédek: Wesley (Roma – Olaszország), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo)

Balhátvédek: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (AS Monaco – Franciaország), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Internazionale – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Andrey Santos (Chelsea – Anglia), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray – Törökország), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle United – Anglia), Gerson (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro)

Támadók: Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Joao Pedro (Chelsea – Anglia), Neymar (Santos), Endrick (Lyon – Franciaország), Rayan (AFC Bournemouth – Angila), Antony (Real Betis – Spanyolország), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham Hotspur – Anglia), Igor Jesus (Nottingham Forest – Anglia), Kaio Jorge (Cruzeiro)

