Neymar bekerült, Estevao kimaradt – kihirdette a brazilok bő vb-keretét Ancelotti

2026.05.12. 10:55
Neymar ott lehet a világbajnokságon, szerepel Ancelotti bő keretében (Fotó: Getty Images)
Nem kizárt, hogy Neymar ott lesz a világbajnokságon, a Santos csillaga ugyanis szerepel abban az 55 fős bő keretben, amelyet a brazil szövetség nyújtott be a FIFA-nak. Nem lesz ott azonban az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű tornán a Chelsea ifjú sztárja, Estevao, aki várhatóan nem épül fel a vb kezdetéig, mint ahogy nem láthatjuk Éder Militaót, Rodrygót, Savinhót és Édersont sem.

Kijelölte a brazil válogatott bő világbajnoki keretét Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. A szabályok szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) benyújtott 55 fős listából 26-an utazhatnak a világbajnokságra, a fennmaradó 29 labdarúgót vésztartalékként veszik számításba.

Ancelotti kiválasztottjai között szerepel a Santos világklasszisa, Neymar – a válogatott gólrekordere klubcsapatában egyre jobb formába lendül –, kimaradt viszont a Chelsea tinisztárja, Estevao, aki a hírek szerint nem épül fel teljesen combizomsérüléséből a világbajnokság idejére. Ugyancsak egészségügyi problémák miatt marad le a tornáról a Real Madrid belső védője, az ugyancsak combsérüléssel bajlódó Éder Militao, valamit a szintén a „királyiak” kötelékébe tartozó Rodrygo, aki keresztszalag-szakadásából lábadozik. Nem láthatjuk a világbajnokságon a Manchester City fiatalját, Savinhót sem, az ő beválogatást formája nem indokolja, s meglepetésre kimaradt a keretből az Atalantában remekül teljesítő, több nagy klub által körüludvarolt Éderson is.

Neymar beválogatásával kapcsolatban megszólalt a brazil válogatottat az utóbbi időben többször kritizáló Ronaldinho is: „Én kivinném. Minden tiszteletem a többieké, de jobb bármelyiküknél. Persze a futballról mindenki beszél, főleg a világbajnokság évében, és bizonyára sokan azt kérdezik, hogy megőrültem-e, de Neymart csak akkor hagynám ki, ha sérült lenne. Most, hogy egészséges, olyan nincs, hogy ne legyen ott a világbajnokságon” – szögezte le a 2002-es világbajnok zseni.

A BRAZIL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT BŐ KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Bento (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest – Anglia), Carlos Miguel (Palmeiras)
Belső védők: Marquinhos (PSG – Franciaország), Thiago Silva (FC Porto – Portugália), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Bremer (Juventus – Olaszország), Léo Pereira (Flamengo), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Alexsandro (Lille OSC – Franciaország), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG – Franciaország), Vitor Reis (Girona – Spanyolország), Murillo (Nottingham Forest – Anglia)
Jobbhátvédek: Wesley (Roma – Olaszország), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo)
Balhátvédek: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (AS Monaco – Franciaország), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Internazionale – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Andrey Santos (Chelsea – Anglia), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray – Törökország), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle United – Anglia), Gerson (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro)
Támadók: Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Joao Pedro (Chelsea – Anglia), Neymar (Santos), Endrick (Lyon – Franciaország), Rayan (AFC Bournemouth – Angila), Antony (Real Betis – Spanyolország), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham Hotspur – Anglia), Igor Jesus (Nottingham Forest – Anglia), Kaio Jorge (Cruzeiro)

XXIII. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
A C-CSOPORT PROGRAMJA

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–MarokkóX–X
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–SkóciaX–X
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
C-CSOPORT

 

