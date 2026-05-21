Supka Attila lett a Kisvárda vezetőedzője

Lapunk csütörtöki számában Révész Attila sportigazgató még arról beszélt, biztos benne, hogy a csapat jövőre is bennmarad az élvonalban, és egy héten belül az is kiderülhet, ki irányít vezetőedzőként. Ehhez képest csütörtökön délután egy órakor megjelent a klub hivatalos Facebook-oldalán, hogy megvan az új vezetőedző: a jövőben Supka Attila irányítja a csapatot.

A szakember nem ismeretlen a klub számára, hiszen a 2020–2021-es idényben már ült a kispadon a Várkerti stadionban és a klub történelmének addigi legjobb bajnoki helyezését produkálva az 5. helyre vezette a csapatot, a Magyar Kupában pedig elődöntőig jutott a gárdával.