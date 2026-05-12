Harry Kane előnye szinte már behozhatatlan az Aranycipőért folytatott versenyben
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) Aranycipő-versenyének élén továbbra is Harry Kane áll. Az angol támadó 33 gólnál tart egy fordulóval a Bundesliga vége előtt. Az üldöző Erling Haaland betalált a Brentford ellen, de így is hétgólos hátrányban van Kane-hez képest és már csak három mérkőzése van ledolgozni a hátrányát. Az első ötöt a Real Madridot erősítő Kylian Mbappé, a Dinamo Zagrebben futballozó Dion Drena Beljo és a Vedat Muriqi (Mallorca), Igor Thiago (Brentford) kettős teszi teljessé.
ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (május 12.)
1. Harry Kane (Bayern München) 33 x 2 = 66 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 26 x 2 = 52 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 24 x 2 = 48 pont
4. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) 30 x 1.5 = 45 pont
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 22 x 2 = 44 pont
Igor Thiago (Brentford) 22 x 2 = 44 pont
7. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 27 x 1.5 = 40.5 pont
8. Esteban Lepaul (Rennes) 20 x 2 = 40 pont
9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 x 2 = 38 pont
10. Ayase Ueda (Feyenoord) 23 x 1.5 = 34.5 pont
