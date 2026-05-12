Harry Kane előnye szinte már behozhatatlan az Aranycipőért folytatott versenyben

Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) Aranycipő-versenyének élén továbbra is Harry Kane áll. Az angol támadó 33 gólnál tart egy fordulóval a Bundesliga vége előtt. Az üldöző Erling Haaland betalált a Brentford ellen, de így is hétgólos hátrányban van Kane-hez képest és már csak három mérkőzése van ledolgozni a hátrányát. Az első ötöt a Real Madridot erősítő Kylian Mbappé, a Dinamo Zagrebben futballozó Dion Drena Beljo és a Vedat Muriqi (Mallorca), Igor Thiago (Brentford) kettős teszi teljessé.

ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (május 12.)

1. Harry Kane (Bayern München) 33 x 2 = 66 pont

2. Erling Haaland (Manchester City) 26 x 2 = 52 pont

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 24 x 2 = 48 pont

4. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) 30 x 1.5 = 45 pont

5. Vedat Muriqi (Mallorca) 22 x 2 = 44 pont

Igor Thiago (Brentford) 22 x 2 = 44 pont

7. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 27 x 1.5 = 40.5 pont

8. Esteban Lepaul (Rennes) 20 x 2 = 40 pont

9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 x 2 = 38 pont

10. Ayase Ueda (Feyenoord) 23 x 1.5 = 34.5 pont