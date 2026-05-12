Vb 2026: Dick Advocaat lett ismét Curacao szövetségi kapitánya – hivatalos

Az FFK ezt követően honfitársát, Fred Ruttent választotta a posztra, de a tréner hétfőn lemondott, ami megnyitotta az utat Advocaat újbóli kinevezéséhez. Az edző visszatérési szándékáról már korábban beszámolt a holland sajtó, miután a szakember lányának egészségi állapotában javulás állt be.

A játékosok támogatták a korábbi szövetségi kapitány ismételt kinevezését, de azt a szövetség múlt pénteken még elutasította.

Ezúttal viszont Rutten távozásával már az FFK-nak sem volt problémája a holland szakember visszatérésével, így Advocaat a vb-k történetének legidősebb szövetségi kapitánya lesz.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.