Vb 2026: Dick Advocaat lett ismét Curacao szövetségi kapitánya – hivatalos

2026.05.12. 20:05
Advocaat mégis ott lehet a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
vb 2026 Dick Advocaat Curacao
A világbajnoki résztvevő Curacao labdarúgó-szövetségének elnöke jelentette be kedden, hogy „közkívánatra” visszatért a válogatott szövetségi kapitányi posztjára a 78 éves Dick Advocaat, aki tavaly novemberben az ország történetében először kijuttatta a válogatottat a vb-re, de februárban lemondott, hogy több időt tölthessen súlyos betegségben szenvedő lányával.

Az FFK ezt követően honfitársát, Fred Ruttent választotta a posztra, de a tréner hétfőn lemondott, ami megnyitotta az utat Advocaat újbóli kinevezéséhez. Az edző visszatérési szándékáról már korábban beszámolt a holland sajtó, miután a szakember lányának egészségi állapotában javulás állt be.

A játékosok támogatták a korábbi szövetségi kapitány ismételt kinevezését, de azt a szövetség múlt pénteken még elutasította.

Ezúttal viszont Rutten távozásával már az FFK-nak sem volt problémája a holland szakember visszatérésével, így Advocaat a vb-k történetének legidősebb szövetségi kapitánya lesz.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.

 

