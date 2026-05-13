NFL: megvannak az európai meccsek résztvevői

2026.05.13. 09:55
A Wembley Stadionba háromszor is ellátogat az NFL (Fotó: Getty Images)
Wembley Stadion NFL Allianz Aréna Bernabéu Stadion Stade de France Maracana Stadion
A tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) kedden bejelentette az ősszel rajtoló 2026-os szezon összes európai alapszakaszmeccsének résztvevőit.

Ez alapján az NFL történetének első párizsi mérkőzésén a New Orleans Saints a hat Super Bowl-győzelmével holtversenyben csúcstartó Pittsburgh Steelers csapatát „fogadja” az 1998-as labdarúgó-világbajnokság döntőjének is otthont adó Stade de France-ban október 25-én.

A másik hatszoros bajnok klub, a New England Patriots pedig Münchenbe látogat, ahol a Detroit Lions „vendége” lesz november 15-én. Az Allianz Aréna 2022 és 2024 után harmadszor rendez NFL-találkozót.

Minden idők második madridi összecsapásán az Atlanta Falcons és a Cincinnati Bengals csap össze a Real Madrid otthonában, a Bernabéu Stadionban november 8-án.

Washington Commanders v Miami Dolphins - NFL 2025
A Bernabéu Stadion sem először ad majd otthont NFL-meccsnek (Fotó: Getty Images)

Nagy-Britannia fővárosában, Londonban szokás szerint több találkozót rendeznek, ráadásul három egymást követő vasárnap: előbb október 4-én a Washington Commanders száll szembe az Indianapolis Coltsszal a Tottenham Hotspur stadionjában, majd 11-én ugyanott a Jacksonville Jaguars csap össze a Philadelphia Eagles együttesével, végül 18-án a Jaguárok a Houston Texans gárdájával is megmérkőznek a Wembley Stadionban.

Az NFL további három nemzetközi meccset tart az Egyesült Államokon kívül: szeptember 11-én Melbourne-ben a Los Angeles Rams és a San Francisco 49ers küzd meg egymással, szeptember 27-én a legendás riói Maracana Stadionban a Baltimore Ravens és a Dallas Cowboys találkozik, míg november 22-én a mexikóvárosi Azték Stadionban a Minnesota Vikings és a San Francisco 49ers lép pályára.

 

