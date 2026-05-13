Áll a bál a Serie A-ban a római derbi hétfőre halasztása miatt

HARMATH ÁKOS
2026.05.13. 12:42
Jelen állás szerint hétfőn este csaphat össze a Roma és a Lazio (Fotó: Getty Images)
Serie A Roma–Lazio római derbi olasz bajnokság
A római prefektus úgy döntött, hogy hétfőn 20.45-től rendezzék meg a Roma–Lazio derbit az olasz élvonal utolsó előtti fordulójában, ám ez az európai kupaindulást jelentő helyekért küzdő további csapatoknak nem feltétlenül tetszik, mert ők az eredeti vasárnapi időpontban lennének kénytelenek játszani – azaz sérülne az esélyegyenlőség elve. Az egész kalamajka egyébként a római tenisztorna miatt alakult ki, amelynek döntőjét vasárnap délután rendezik.

Bő egy hónapja már írtunk róla, hogy várhatóan hatalmas logisztikai problémát okoz majd Rómában május 17-e délutánja, merthogy aznap szinte egy időben rendezik a római ezres besorolású férfi tenisztorna döntőjét – ahol jó eséllyel a salakon idén még veretlen olasz világelső Jannik Sinner lesz az egyik résztvevő – és a Foro Italicótól néhány száz méterre lévő Stadio Olimpicóban a Derby della Capitalét, azaz a római derbit, a Roma–Lazio mérkőzést. 

Már április közepén is az volt a hatóságok álláspontja, hogy a futballmérkőzést hétfő estére kell halasztani, ám erről a két klub nem akart hallani, mondván a hétfő este kevéssé szurkolóbarát időpont, de a jelek szerint a hatóságok hajthatatlanok maradtak. Kedden este ugyanis a római prefektus, Lamberto Giannini közölte, a Roma–Lazio találkozót hétfőn este 20.45-től lehet megrendezni. Mindezt azok után tette egyébként a város biztonságáért felelős vezető politikus, hogy a bajnoki mérkőzések rendezéséért felelős Lega Serie A korábban már úgy döntött, behozzák a római derbit a teniszdöntő elé, és vasárnap 12.30-tól rendezik a fővárosi bajnokit. 

A prefektus döntésére a Lega kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki, amely szerint a hétfőre halasztás „érthetetlen ellentmondásban áll a prefektus saját, az idény elején tett kijelentésével, amely szerint ne játsszák le este a derbit.”  Ráadásul ez a döntés az európai kupaindulásért zajló versenyfutásban érintett csapatok mérkőzéseire is hatással lesz, hiszen az ugyanazon célért küzdő csapatok mérkőzéseinek egyidejű kezdési időpontot kellene a Legának biztosítani. Vagyis, az előttünk álló fordulóban a Genoa–Milan, a Como–Parma, a Juventus–Fiorentina, és a Pisa–Napoli mérkőzéseket is hétfőn este kellene lejátszani. A témával részletesen foglalkozó Gazzetta dello Sport ezen ponton említi meg írásában, hogy az elképzelhető, hogy a biztonsági problémát a halasztással sikerült megoldani, csakhogy május 18-án országos közlekedési sztrájkot hirdettek.

A Lega mindenesetre szerdán délelőtt közölte, Giannini döntése után azonnali hatállyal fellebbezést nyújt be a Regionális Közigazgatási Bírósághoz (TAR).

Ebben persze nincs is olyan nagy meglepetés, hiszen az élvonalbeli bajnokságért felelős szervezet vezérigazgatója, Luigi De Siervo korábban még úgy fogalmazott a hétfőre halasztás lehetőségéről, hogy „ez egy túlzottan fantáziadús, de leginkább gyakorlatilag kivitelezhetetlen megoldási javaslat”. Ezzel arra utalt, hogy nemcsak a római derbit, de a fentebb sorolt további négy mérkőzést is el kell halasztani hétfőre, ez pedig így már nagyjából 300 000 szurkolót érint, ráadásul csak az esti kezdési időpont jöhet szóba, a kora estére ugyanis – hétköznap lévén nem érnének ki a szurkolók a stadionba.

A további négy mérkőzés hétfőre halasztását egyelőre nem jelentették be hivatalosan.

OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
MÁJUS 17., VASÁRNAP
12.30: Juventus–Fiorentina
12.30: Genoa–Milan
12.30: Pisa–Napoli
15.00: Como–Parma
15.00: Internazionale–Hellas Verona
18.00: Atalanta–Bologna
20.45: Cagliari–Torino
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese
MÁJUS 18., HÉTFŐ
20.45: Roma–Lazio 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli36217854–36+18 70 
3. Juventus361911659–30+29 68 
4. Roma362141155–31+24 67 
5. Milan361910750–32+18 67 
6. Como361811760–28+32 65 
7. Atalanta361513850–34+16 58 
8. Bologna361571445–43+2 52 
9. Lazio3613121139–37+2 51 
10. Udinese361481445–46–1 50 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3610121427–45–18 42 
14. Genoa3610111540–48–8 41 
15. Fiorentina368141438–49–11 38 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese367101930–53–23 31 
19. Verona363112224–58–34 20 
20. Pisa362122225–66–41 18 

 

 

