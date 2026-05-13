Áll a bál a Serie A-ban a római derbi hétfőre halasztása miatt

Már április közepén is az volt a hatóságok álláspontja, hogy a futballmérkőzést hétfő estére kell halasztani, ám erről a két klub nem akart hallani, mondván a hétfő este kevéssé szurkolóbarát időpont, de a jelek szerint a hatóságok hajthatatlanok maradtak. Kedden este ugyanis a római prefektus, Lamberto Giannini közölte, a Roma–Lazio találkozót hétfőn este 20.45-től lehet megrendezni. Mindezt azok után tette egyébként a város biztonságáért felelős vezető politikus, hogy a bajnoki mérkőzések rendezéséért felelős Lega Serie A korábban már úgy döntött, behozzák a római derbit a teniszdöntő elé, és vasárnap 12.30-tól rendezik a fővárosi bajnokit.

A prefektus döntésére a Lega kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki, amely szerint a hétfőre halasztás „érthetetlen ellentmondásban áll a prefektus saját, az idény elején tett kijelentésével, amely szerint ne játsszák le este a derbit.” Ráadásul ez a döntés az európai kupaindulásért zajló versenyfutásban érintett csapatok mérkőzéseire is hatással lesz, hiszen az ugyanazon célért küzdő csapatok mérkőzéseinek egyidejű kezdési időpontot kellene a Legának biztosítani. Vagyis, az előttünk álló fordulóban a Genoa–Milan, a Como–Parma, a Juventus–Fiorentina, és a Pisa–Napoli mérkőzéseket is hétfőn este kellene lejátszani. A témával részletesen foglalkozó Gazzetta dello Sport ezen ponton említi meg írásában, hogy az elképzelhető, hogy a biztonsági problémát a halasztással sikerült megoldani, csakhogy május 18-án országos közlekedési sztrájkot hirdettek.

A Lega mindenesetre szerdán délelőtt közölte, Giannini döntése után azonnali hatállyal fellebbezést nyújt be a Regionális Közigazgatási Bírósághoz (TAR).

Ebben persze nincs is olyan nagy meglepetés, hiszen az élvonalbeli bajnokságért felelős szervezet vezérigazgatója, Luigi De Siervo korábban még úgy fogalmazott a hétfőre halasztás lehetőségéről, hogy „ez egy túlzottan fantáziadús, de leginkább gyakorlatilag kivitelezhetetlen megoldási javaslat”. Ezzel arra utalt, hogy nemcsak a római derbit, de a fentebb sorolt további négy mérkőzést is el kell halasztani hétfőre, ez pedig így már nagyjából 300 000 szurkolót érint, ráadásul csak az esti kezdési időpont jöhet szóba, a kora estére ugyanis – hétköznap lévén nem érnének ki a szurkolók a stadionba.

A további négy mérkőzés hétfőre halasztását egyelőre nem jelentették be hivatalosan.

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

MÁJUS 17., VASÁRNAP

12.30: Juventus–Fiorentina

12.30: Genoa–Milan

12.30: Pisa–Napoli

15.00: Como–Parma

15.00: Internazionale–Hellas Verona

18.00: Atalanta–Bologna

20.45: Cagliari–Torino

20.45: Sassuolo–Lecce

20.45: Udinese–Cremonese

MÁJUS 18., HÉTFŐ

20.45: Roma–Lazio