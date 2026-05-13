Áll a bál a Serie A-ban a római derbi hétfőre halasztása miatt
Bő egy hónapja már írtunk róla, hogy várhatóan hatalmas logisztikai problémát okoz majd Rómában május 17-e délutánja, merthogy aznap szinte egy időben rendezik a római ezres besorolású férfi tenisztorna döntőjét – ahol jó eséllyel a salakon idén még veretlen olasz világelső Jannik Sinner lesz az egyik résztvevő – és a Foro Italicótól néhány száz méterre lévő Stadio Olimpicóban a Derby della Capitalét, azaz a római derbit, a Roma–Lazio mérkőzést.
Már április közepén is az volt a hatóságok álláspontja, hogy a futballmérkőzést hétfő estére kell halasztani, ám erről a két klub nem akart hallani, mondván a hétfő este kevéssé szurkolóbarát időpont, de a jelek szerint a hatóságok hajthatatlanok maradtak. Kedden este ugyanis a római prefektus, Lamberto Giannini közölte, a Roma–Lazio találkozót hétfőn este 20.45-től lehet megrendezni. Mindezt azok után tette egyébként a város biztonságáért felelős vezető politikus, hogy a bajnoki mérkőzések rendezéséért felelős Lega Serie A korábban már úgy döntött, behozzák a római derbit a teniszdöntő elé, és vasárnap 12.30-tól rendezik a fővárosi bajnokit.
A prefektus döntésére a Lega kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki, amely szerint a hétfőre halasztás „érthetetlen ellentmondásban áll a prefektus saját, az idény elején tett kijelentésével, amely szerint ne játsszák le este a derbit.” Ráadásul ez a döntés az európai kupaindulásért zajló versenyfutásban érintett csapatok mérkőzéseire is hatással lesz, hiszen az ugyanazon célért küzdő csapatok mérkőzéseinek egyidejű kezdési időpontot kellene a Legának biztosítani. Vagyis, az előttünk álló fordulóban a Genoa–Milan, a Como–Parma, a Juventus–Fiorentina, és a Pisa–Napoli mérkőzéseket is hétfőn este kellene lejátszani. A témával részletesen foglalkozó Gazzetta dello Sport ezen ponton említi meg írásában, hogy az elképzelhető, hogy a biztonsági problémát a halasztással sikerült megoldani, csakhogy május 18-án országos közlekedési sztrájkot hirdettek.
A Lega mindenesetre szerdán délelőtt közölte, Giannini döntése után azonnali hatállyal fellebbezést nyújt be a Regionális Közigazgatási Bírósághoz (TAR).
Ebben persze nincs is olyan nagy meglepetés, hiszen az élvonalbeli bajnokságért felelős szervezet vezérigazgatója, Luigi De Siervo korábban még úgy fogalmazott a hétfőre halasztás lehetőségéről, hogy „ez egy túlzottan fantáziadús, de leginkább gyakorlatilag kivitelezhetetlen megoldási javaslat”. Ezzel arra utalt, hogy nemcsak a római derbit, de a fentebb sorolt további négy mérkőzést is el kell halasztani hétfőre, ez pedig így már nagyjából 300 000 szurkolót érint, ráadásul csak az esti kezdési időpont jöhet szóba, a kora estére ugyanis – hétköznap lévén nem érnének ki a szurkolók a stadionba.
A további négy mérkőzés hétfőre halasztását egyelőre nem jelentették be hivatalosan.
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
MÁJUS 17., VASÁRNAP
12.30: Juventus–Fiorentina
12.30: Genoa–Milan
12.30: Pisa–Napoli
15.00: Como–Parma
15.00: Internazionale–Hellas Verona
18.00: Atalanta–Bologna
20.45: Cagliari–Torino
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese
MÁJUS 18., HÉTFŐ
20.45: Roma–Lazio
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|36
|27
|4
|5
|85–31
|+54
|85
|2. Napoli
|36
|21
|7
|8
|54–36
|+18
|70
|3. Juventus
|36
|19
|11
|6
|59–30
|+29
|68
|4. Roma
|36
|21
|4
|11
|55–31
|+24
|67
|5. Milan
|36
|19
|10
|7
|50–32
|+18
|67
|6. Como
|36
|18
|11
|7
|60–28
|+32
|65
|7. Atalanta
|36
|15
|13
|8
|50–34
|+16
|58
|8. Bologna
|36
|15
|7
|14
|45–43
|+2
|52
|9. Lazio
|36
|13
|12
|11
|39–37
|+2
|51
|10. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|36
|10
|12
|14
|27–45
|–18
|42
|14. Genoa
|36
|10
|11
|15
|40–48
|–8
|41
|15. Fiorentina
|36
|8
|14
|14
|38–49
|–11
|38
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|36
|8
|8
|20
|24–48
|–24
|32
|18. Cremonese
|36
|7
|10
|19
|30–53
|–23
|31
|19. Verona
|36
|3
|11
|22
|24–58
|–34
|20
|20. Pisa
|36
|2
|12
|22
|25–66
|–41
|18