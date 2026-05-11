A sikerkovács irányíthatja Curacaót a világbajnokságon, Rutten félreállt

2026.05.11. 20:05
Lemondott a curacaói futballválogatott szövetségi kapitányi posztjáról Fred Rutten (Fotó: Getty Images)
Lemondott a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő curacaói válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Fred Rutten, megnyitva az utat elődjének, Dick Advocaatnak, hogy visszatérhessen a nemzeti csapat élére. A holland tréner hetvennyolc évesen a világbajnokságok történetének legidősebb szakvezetője lehet.

A karibi ország futballszövetsége (FFK) hétfőn számolt be a 63 éves, holland Rutten lemondásáról, és közölte, a döntést megelőzte az edző és a szövetséget vezető Gilbert Martina közötti „nyílt és konstruktív” egyeztetés. Az FFK megjegyezte, bár a holland szakvezető személye nem volt közvetlen belső vita tárgya, Rutten a csapat szakmai környezetének védelme érdekében döntött a lemondás mellett.

Az ügy előzménye, hogy a curacaói szövetség múlt pénteken határozottan elutasította a játékosok és a szponzorok igényét, amely Advocaat visszahívására vonatkozott.

„Nem szabad megengedni, hogy olyan légkör alakuljon ki, amely károsítja a játékosok és a stábtagok közötti egészséges szakmai kapcsolatokat – idézte Ruttent a szövetség közösségi médiában megjelent közleménye. – Bölcs dolog félreállni, mert az idő sürget, Curacaónak pedig tovább kell lépnie.”

A 78 éves Advocaat tavaly novemberben Curacao történetében először juttatta ki a válogatottat a világbajnokságra, aztán februárban lemondott, hogy több időt tölthessen súlyos betegségben szenvedő lányával. Ruttent ezt követően nevezték ki szövetségi kapitánynak.

Holland médiaértesülések szerint Advocaat már nyitott a visszatérésre, lánya egészségi állapotában ugyanis javulás állt be. A sajtó úgy tudja, a játékosok nagy többsége támogatná a holland edzőnagyság visszatérését. Advocaat a vb-k történetének legidősebb kapitánya lenne, ha elutazna Curacaóval a nyári tornára.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A németeken és a karibiakon kívül Elefántcsontpart és Ecuador szerepel még az E jelű csoportban.

 

