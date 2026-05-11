Vb 2026: Edin Dzeko 40 évesen bekerült a bosnyákok keretébe

A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa, de az újonc Ermin Mahmic is bekerült a keretbe. A 21 éves osztrák születésű futballista kérvényét május elején fogadta el a nemzetközi szövetség (FIFA), így az osztrák U17-es és U21-es válogatottban is megforduló Mahmic felnőttként Bosznia-Hercegovinát képviseli majd nemzetközi szinten.

A keretben ugyanakkor nem Mahmic lesz a legfiatalabb, ott van ugyanis a 18 éves szélső, Kerim Alajbegovic is, aki oroszlánrészt vállalt abból, hogy a bosnyákok pótselejtezőn kijutottak a nyári vb-re.

Bosznia-Hercegovina márciusban Walest, majd az olaszokat is tizenegyespárbajban győzte le, s 2014 után szerepelhet újra világbajnokságon. A futballtörténelem során először 48 csapatos vb-n a bosnyákok a társházigazda kanadaiakkal, a katariakkal, valamint a svájciakkal szerepelnek azonos csoportban.

A tornára készülve május 29-én Észak-Macedóniát fogadják, június 6-án pedig Panamával csapnak össze az egyesült államokbeli St. Louisban.

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Védők: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Középpályások: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafosz), Ivan Basic (Asztana), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Bröndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Támadók: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)