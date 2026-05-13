Szombaton ismét megrendezik a Futókörök Napját

A Szabadidősportesemény-szervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) által koordinált országos program az idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen várja a mozogni vágyókat – tájékoztatta a SZEOSZ szerdán az MTI-t. A kezdeményezés lényege egyszerű: a résztvevők nemcsak saját egészségükért sportolnak, hanem településükért is, mivel minden teljesített kilométer hozzáadódik az adott város vagy kerület eredményéhez. Így a Futókörök Napja egyszerre országos sportünnep, közösségi program és egyfajta lokálpatrióta kihívás.

Budapest öt helyszínnel kapcsolódik be az eseménybe, mellette Ajka, Baja, Balassagyarmat, Békéscsaba, Cegléd, Dabas, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fót, Gyál, Gyömrő, Gyöngyös, Győr, Hatvan, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Makó, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Pécs is „rajthoz áll”.

Az idei esemény több újdonságot is tartogat. A szervezők előzetes online nevezési lehetőséget biztosítanak a SZEOSZ felületein, az előregisztrálók pedig egyedi rajtszámot kapnak, amely emlékként hazavihető. Emellett a teljes napi versengésről élő közvetítés lesz a SZEOSZ YouTube- és Facebook-csatornáján.

„Így mindenki láthatja majd, hol mennyi kilométer gyűlt össze, és mely települések mozgósították a legtöbb embert” – mondta Antal Ferenc, a SZEOSZ elnöke.

A részvétel ingyenes, és nemcsak futva, hanem sétálva vagy gyalogolva is lehet csatlakozni.

„A jó fizikai állapotban lévőket és a kevésbé aktívakat is várjuk. Aki nem tud futni, gyalogoljon vagy sétáljon egy kört. A lényeg, hogy mindenki álljon fel a székből, mozduljon meg a saját egészségéért, és gyűjtse a kilométereket a településének” – tette hozzá Antal Ferenc.