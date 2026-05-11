Vb 2026: bokasérülése miatt lemaradhat a tornáról az Atlético amerikai középpályása

2026.05.11. 21:28
Cardosónak jó eséllyel ugrott a vb-szereplés (Fotó: Getty Images)
Meg kell műteni a jobb bokáját Johnny Cardosónak, az Atlético Madrid amerikai középpályásának, aki emiatt nagy valószínűséggel nem tud majd pályára lépni a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

A spanyol fővárosi klub hétfőn számolt be a 24 éves futballista sérüléséről, amelynek gyógyulási ideje általában hónapokat vesz igénybe. Az Atlético azt nem közölte, hogy Cardoso mikor térhet vissza, és azt sem hozta nyilvánosságra, hogy mikor és hol kerülhet majd sor az operációra. A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten, edzés közben sérült meg.

A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a vb-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.

 

