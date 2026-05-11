Vb 2026: bokasérülése miatt lemaradhat a tornáról az Atlético amerikai középpályása

A spanyol fővárosi klub hétfőn számolt be a 24 éves futballista sérüléséről, amelynek gyógyulási ideje általában hónapokat vesz igénybe. Az Atlético azt nem közölte, hogy Cardoso mikor térhet vissza, és azt sem hozta nyilvánosságra, hogy mikor és hol kerülhet majd sor az operációra. A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten, edzés közben sérült meg.

A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a vb-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.