Pécsi Ármin: Szeretném megmutatni magam

2026.05.12. 19:15
Pécsi Árminnak az U21-es válogatottban már viselte a címeres mezt (Fotó: Nemzeti Sport)
Pécsi Ármin válogatott Liverpool
Pécsi Ármin azt mondta, gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy pályafutása során először meghívót kapott a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.

Előzetesen nem is sejtette, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány számít rá, csak kedden reggel, telefonon értesült a kerettagságról – árulta el a Liverpool 21 éves, korábbi korosztályos válogatott kapusa az M1 aktuális csatornának.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy együtt készülhetek a válogatottal, szeretném megmutatni magam, szeretnék segíteni a csapatnak, és maximálisan elvégezni a feladatot, amit kapok – fejtette ki, majd hozzátette: – A beilleszkedés szempontjából némi kapaszkodót jelenthet, hogy nyár óta csapattársak vagyunk Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal, bár ahogy hallom, nagyon befogadó és baráti a közeg Telkiben.”

„Nagyon várom már a közös munkát, gyerekkori álmom vált valóra, hogy a szövetségi kapitány nekem is meghívót küldött, mindent megteszek, hogy a júniusi összetartás alatt megháláljam a bizalmát” – zárta szavait Pécsi Ármin.

A válogatott kerettagok május 26-án találkoznak – a Premier League-ben szereplő futballisták június 1-én csatlakoznak a többiekhez –, elkezdve a felkészülést a következő két barátságos mérkőzésre. Marco Rossi csapata június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Pécsi Ármin mellett Kovács Bendegúz, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund is először kapott meghívót.

 

