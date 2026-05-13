Visszavonul Ferencz Csaba, a körmendi kosárlegenda

2026.05.13. 11:35
Ferencz Csaba lezárja hosszú pályafutását (Fotó: Földi Imre)
Az idény végén visszavonul Ferencz Csaba, az Egis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója.

A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 idény után befejezi pályafutását, és utolsó mérkőzését május 23-án vívja hazai pályán az NKA Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban.

„Az elmúlt három évben mindig nagy kérdés volt számomra, hogy folytassam-e vagy ne – mondta sajtótájékoztatóján a Fepunak becézett játékos. – Huszonöt év az NB I-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akasszam a kosarascipőt. Biztosan maradok a klub kötelékében, és köszönöm, hogy számítanak rám. Büszke vagyok arra is, hogy 119-szer felhúzhattam a válogatott mezt, ami minden sportoló álma, így összességében mindent megvalósítottam, amit kisfiúként elterveztem”.

Ferencz Csaba 2001 októberében debütált a vasiaknál egy Debrecen ellen megnyert bajnokin, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, ezzel klubrekorder. Ehhez még további négyet hozzátehet a playoutban. Pályafutása során végig Körmenden pattogtatott, a 2003-as bajnoki aranyérem mellett öt ezüst és öt bronz került a nyakába, 2016-ban Magyar Kupát nyert a csapattal, kétszer pedig második lett. A magyar válogatottban tagja volt a 2017-es és a 2022-es Eb-re kijutó csapatnak is.

 

