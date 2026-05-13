Kajak-kenu: csütörtökön Brandenburgban kezdődik az újabb világkupa

Csütörtökön a Berlintől alig másfél órányira lévő brandenburgi Beetzsee tavon szállnak vízre legjobbjaink, akiknek az eredményesség mellett természetesen most is a lehető legtöbb ranglistapont megszerzése a cél – olvasható a Magyar Kajak-kenu Szövetség hivatalos honlapján.

Mint írták, az előttünk álló négy napban gyorsasági szakágban 27 versenyzőért izgulhatunk. A férfiaknál ezer méter egyesben csak Kopasz Bálint indul, Varga Ádám ezúttal ötszáz és ötezer méteren áll rajthoz. Ötszáz párosban a már biztos Eb-résztvevő Kurucz Levente és Fodor Bence lesz a mezőny tagja. Nádas Bence és Tótka Sándor a kettes helyett egyéniben fognak versenyezni, előbbi ötszáz, utóbbi kétszáz méteren. Ugyancsak egy magyar hajó lesz a négyeseknél, méghozzá a múlt héten aranyérmet szerző Nádas, Fodor, Kurucz, Tótka alkotta egység.

A hölgyeknél – ahogy azt korábban Tóth Dávid is előrevetítette – a csapathajókban történtek jelentős változások. Párosban két teljesen új egység, a Lucz Anna, Gazsó Alida Dóra, valamint a Szegedi Angelina, Ujfalvi Laura duó várhatja a startot. Négyesben a Maty-éren negyedik helyen végző Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású U23-as egység ismét bizonyíthat, a másik hajóban viszont három csere is történt: Gazsó Alida Dóra mellett Csikós Zsóka, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese alkotja még a felnőttkvartettet. Mivel a négyes és az ezer egyes döntője az időrendben nagyon közel van egymáshoz, utóbbiban nem lesz magyar induló. Ötszáz egyesben Csikós Zsóka, kétszázon Decsi Dorina és Kiskó Réka, ötezren pedig a Szegeden ezüstérmes Kőhalmi Emese, valamint szintén Csikós Zsóka versenyezhet Brandenburgban.

A szövetség honlapján olvasható beharangozóból kiderült az is, hogy kenuban ezúttal 12 versenyzőt nevezett be ifj. Foltán László. A férfiaknál Adolf Balázs három egyéni számban is rajthoz áll, ötszáz, ezer és ötezer méteren is az egyedüli magyar induló lesz, míg kétszáz méteren újra Hodován Dávidnak szurkolhatunk. Ötszáz párosban, mivel a hazai válogatóversenyt Kollár Kristóf és Juhász István nyerte, a szegedi világkupán viszont Fejes Dániel és Hajdu Jonatán végzett előrébb, a válogatási elvek értelmében Brandenburgban „döntőzik” egymás ellen a két egység.

A hölgyeknél Kiss Ágnes és Nagy Bianka párosa C–2 500 méteren már a múlt heti bronzérmével lezárta a válogatót. A felkészülési program szerint egy versenyző csak egy olimpiai számban állhat rajthoz az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon, ezért kétszáz méter egyesben még minden kérdés nyitott. Brandenburgban Paragi Petra és Horányi Dóra bizonyíthat.

Ötszáz méter egyesben Kiss Ágnes, ötezer méteren a szegedi világkupát megnyerő Csorba Zsófia képviseli a magyar színeket. Kétszáz párosban összetérdel Opavszky Réka és Csorba Zsófia, míg C–4 500 méteren ismét a világbajnoki címvédő és a Maty-éren ezüstérmet szerző Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású kvartett indul.