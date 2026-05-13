Mindkét Yaakobishvili fivér osztályt léphet a nyáron

Már biztosan megnyerte a spanyol harmadosztályú bajnokság 1. csoportját (két húszcsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek) és feljutott a másodosztályba a Tenerife csapata, amelyben az utóbbi mérkőzéseken játszott Yaakobishvili Antal, a magyar U21-es válogatottban rendszeresen szereplő magyar középső védő. Az idősebbik Yaakobishvili fivér féléves, kevés játéklehetőséget hozó andorrai kitérővel (ahol viszont az öccse, Áron végigvédte az őszi szezont) az élvonalbeli Girona játékosaként, kölcsönben érkezett a Kanári-szigetekre és verekedte be magát az idény végére a bajnokcsapat kezdő tizenegyébe.

Népünnepély a Tenerife stadionjában (Fotó: Getty Images)

Május 1-jén a fotók tanúsága szerint, telt ház, több mint húszezer néző előtt vívta ki a feljutást a jelentős élvonalbeli múltra is büszke Tenerife a Barakaldo 2–0-s legyőzésével, a magyar játékos 37 percet töltött a pályán, hogy aztán az Unionistas elleni múlt hétvégi találkozót (1–2) már kezdőként végigjátssza. Ezek után az is elképzelhető, hogy marad jelenlegi klubjánál, amely a La Liga másodosztályában kezdi a következő idényt, de az sem elképzelhetetlen, hogy visszarendeli a Girona, amelyhez 2028-ig köti szerződés (korábban itt, a City Grouphoz tartozó egyesületben La Liga, sőt BL-meccsen is pályára lépett), vagy akár eladják megfelelő ajánlat esetén egy másik spanyol első vagy másodosztályú klubnak (miközben úgy tudjuk, hogy a Fizz Ligából is akad kérője az utánpótlás-válogatott bekknek).

Álvaro Cervera vezetőedzőnek kijárt az ünneplés (Fotó: CDTOficial)

Hasonló helyzetben van Antal öccse, aki Andorrában szerepel kölcsönben a múlt ősz óta, pontosabban augusztus és február között 21 mérkőzést védett végig az FC Andorra kapujában (a liga egyik legjobbjaként a statisztikák szerint), azóta viszont a padon ül, amihez a hírek szerint annak is lehet köze, hogy az idény végén biztosan távozik a Pireneusok hegyei között megbújó hercegségből.

A 22 csapatos tabella 10. helyén álló klub tulajdonosa ennek aligha örül, ő pedig nem más, mint a Barcelona világ- és Európa-bajnok, 3-szoros BL-győztes legendája, Gerard Piqué, aki afféle nemhivatalos tulajdonos-edző, és általános vélemény szerint alapvetően határozza meg a keret, sőt a csapat összetételét. Piqué, aki világhírű párja, két gyermekének édesanyja, a kolumbiai énekesnő Shakira révén legalább annyit szerepelt a bulvár-, mint a sportlapok címlapján (12 év együttélés után 2022-ben szakítottak), 2018-ban, még az ötödosztályban vásárolta meg az önálló országban működő, de a spanyol bajnoki rendszerben szereplő FC Andorrát, amelyet azóta a másodosztály középmezőnyéig menedzselt.

A sikerek mellett azonban a botrányokról is sok hír érkezik a csapat háza tájáról, amelyekért főként éppen a tulajdonos, a korábban egyébként a katalán függetlenségért is nyíltan kiálló Piqué a felelős: legutóbb, visszaesőként hat mérkőzésről tiltották el a játékvezetőket kritizáló, sőt fenyegető legendát. A jelenleg mellőzött, de a heteken belül lejáró kölcsönadás után a friss spanyol bajnok FC Barcelonához visszatérő Yaakobishvili Áronról úgy beszélnek a világhírű klub szurkolói, a lapok szakírói, mint aki előbb vagy utóbb, de jó eséllyel a Barcelona első csapatának a kapusa lehet.

Yaakobishvili Áron az Andorra kezdőcsapatában (Fotó: Getty Images)

A Transfermarkt által már most, alig húszévesen is 3 millió euróra taksált (úgy tudjuk, kapott már érte a Barca 6 milliós ajánlatot is) ifjúsági BL-győztes, a Barcelona U19-es csapatával korábban spanyol bajnok és kupagyőztes, sőt Marco Rossi szövetségi kapitány által a magyar válogatott keretébe a napokban már másodszor meghívott kiváló magyar kapus ilyen előjelek után jó eséllyel számíthat – ha egyelőre nem is a Barcelona 1-es számú dresszére, de – spanyol élvonalbeli ajánlatokra a nyáron, ami a korábban szintén nagyválogatott kerettag testvéréhez hasonlóan neki is osztályváltást jelentene az idén.