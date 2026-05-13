Manchester United: Carricket még az idény vége előtt megerősíthetik posztján – sajtóhír

A Manchester United vezérigazgatója, Oma Berrada, valamint a klubigazgató Jason Wilcox is úgy véli, hogy Carrick a megfelelő ember a csapat irányítására, megérdemli a bizalmat. A vezetők javaslatukat készek is a társtulajdonos elé terjeszteni a héten esedékes igazgatósági ülésen – írta meg terjedelmes cikkében a brit The Athletic.

A végső döntést majd a társtulajdonos hozza meg, ezért Carrick marasztalása egyelőre nem tekinthető teljesen biztosnak, de nagyon úgy néz ki, hogy a szakember a következő idényben is maradhat a posztján. Carrick a napokban már folytatott egyeztetéseket a klub vezetőségével a carringtoni edzőközpontban, és a játékosok, valamint a szakmai stáb körében is az az egyhangú vélekedés, hogy a trénernek maradnia kell.

A United több lehetőséget is mérlegelt az utóbbi időszakban: felvetődött többek között Andoni Iraola és Unai Emery kinevezése is, s a vezetőség eredetileg szerette volna az idény végét megvárni a végső döntéssel, ám mivel a gárda már biztossá tette helyét a Bajnokok Ligájában a következő idényre, az edzőkérdés már most napirendre került.

Az átigazolási előkészületek is javában zajlanak, s a klubnál fontos szempontnak tartják, hogy a játékosok tisztában legyenek vele, ki lesz az edzőjük a következő idényben.

Carrick személyisége állítólag jelentős hatást gyakorolt a keretre, amit Kobbie Mainoo is megerősített a Sky Sportsnak a Manchester City elleni győztes rangadó (3–2) után: „Meg akarunk érte halni a pályán” – fogalmazott sokatmondóan a fiatal játékos.

A 44 éves Carrick januárban vette át a Manchester Unitedet, és irányításával a csapat jelentős javuláson esett át: két fordulóval a bajnokság zárása előtt már a tabella harmadik helyén áll, hat ponttal megelőzve a negyedik Liverpoolt. A The Athletic cikkében kiemelte, hogy Carrick megerősítése extra energiát adhat a szurkolóknak a következő idény előtt, nem beszélve arról, hogy a tréner maradása a lendületet is fenntarthatná.

Hozzátétették továbbá, hogy a klubnak még meg kell kezdeni a tárgyalásokat a trénerrel, ahogy a leendő szakmai stábbal is. A személyzet várhatóan maradna változatlan felállásban, azonban azt még nem tudni, hogy a fennálló kérdések megoldódnak-e a United vasárnapi, Nottingham Forest elleni bajnokija előtt. Ugyanakkor minden jel arra utal, hogy a bizalom megvan a felekben, és ahogy arra számítani is lehetett, Carrick megtarthatja pozícióját.