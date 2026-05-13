Női kézi NB I: Vácra kerül kölcsönbe az ETO fiatal átlövője

2026.05.13. 11:18
Kölcsönben tölti a 2026–2027-es idényt a Győri Audi ETO KC fiatal irányítója, Keceli-Mészáros Renáta, aki nyártól a Váci NKSE együttesében szerepel majd, hogy az élvonalban még több tapasztalatot és játékpercet szerezzen.

A Győri Audi ETO KC és a Váci NKSE megállapodásának értelmében Keceli-Mészáros Renáta a 2026–2027-es idényt kölcsönben a Dunakanyarban tölti – közölte honlapján a zöld-fehér klub. Az indoklás szerint a fiatal játékos fejlődése érdekében a győriek vezetősége és a szakmai stáb egyaránt fontosnak tartotta, hogy a következő idényben több játékpercet kapjon és meghatározó szerep várjon rá az élvonalban. 

„Renátát illetően rendkívül tehetséges, alázatos és nagy munkabírású játékosról beszélhetünk, akinek fejlődését hosszú távon is fontosnak tartjuk – fogalmazott a transzfer kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Úgy gondoljuk, hogy a váci kölcsönjáték ideális lehetőséget biztosít számára, hogy stabil NB I-es tapasztalatot szerezzen, jelentős terhelés mellett fejlődjön tovább, és még érettebb játékosként térjen vissza hozzánk. Bízunk benne, hogy ez az időszak mind szakmailag, mind emberileg sokat ad majd neki.”

A tehetséges fiatal irányító az akadémia első csapata mellett 14 mérkőzésen – 13 bajnoki és 1 Bajnokok Ligája-találkozón – lépett pályára a felnőttek között, s eddig 21 találatot szerzett.

„Nagyon hálás vagyok a klubnak a bizalomért és azért a támogatásért, amit az elmúlt időszakban kaptam – nyilatkozta Keceli-Mészáros Renáta. – Úgy érzem, a váci szereplés remek lehetőség lesz számomra, hogy még több tapasztalatot szerezzek az NB I-ben, fejlődjek és minél több játékpercet kapjak. Izgatottan várom az új kihívást, ugyanakkor természetesen továbbra is büszke vagyok arra, hogy az ETO játékosa lehetek.”

A 19 éves kézilabdázó hozzátette: bízik benne, hogy a kölcsönt követően úgy tér majd vissza Győrbe, hogy játékával a felnőttcsapat segítségére lehet. 

Keceli-Mészáros Renáta mellett a beálló Paróczy Sára, az elsősorban védőjátékosnak számító Szeberényi Flóra, az átlövő Poczetnyik Luca és a szélső Török Fanni csatlakozik új igazolásként a váciakhoz, akik saját nevelésű játékosaik közül a szélső Mócz Martinával, az átlövő Pap Patríciával és a beálló Saáry Gerdával hosszabbítottak szerződést.

 

 

