A spanyol kapitány szerint Yamalék felépülnek a foci-vb rajtjára

N. T.N. T.
2026.05.12. 18:47
De la Fuente elmondta, nem fogják nyilvánosságra hozni a bő vb-keretez (Fotó: Getty Images, archív)
Lamine Yamal foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott vb 2026 Luis de la Fuente Mikel Merino spanyol válogatott Nico Williams
A spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente optimistán nyilatkozott több kulcsembere állapotáról egy hónappal a világbajnokság kezdete előtt.

 

„Hiszek benne, hogy Lamine (Yamal), Nico (Williams) és (Mikel) Merino is bevethető lesz a nyitó meccsen. Ha mégsem, akkor a második vagy a harmadik fordulóban. Nem gondolunk erre komoly problémaként”mondta De la Fuente az Europa Pressnek.

A spanyol kapitány hozzátette, a rajt közelsége miatt a kisebb sérülések is okozhatnak komoly fejfájást az edzőknek. De la Fuente megvédte a spanyol szövetség azon döntését, hogy nem hozzák nyilvánosságra az 55 fős, bő listát, csak majd a végleges vb-névsort. Mint mondta, nem szeretnék, hogy azon játékosok kerüljenek a figyelem középpontjába, akiknek nem biztos a helyük a szűkített keretben.

De la Fuente elmondta, a végleges, 26 fős vb-kereten kívül pluszjátékosok is fogják segíteni a munkájukat a júniusi, Irak elleni felkészülési meccsen, akár olyanok is, akik az 55-ös listán sincsenek rajta.

 

