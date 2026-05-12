A spanyol kapitány szerint Yamalék felépülnek a foci-vb rajtjára

„Hiszek benne, hogy Lamine (Yamal), Nico (Williams) és (Mikel) Merino is bevethető lesz a nyitó meccsen. Ha mégsem, akkor a második vagy a harmadik fordulóban. Nem gondolunk erre komoly problémaként” – mondta De la Fuente az Europa Pressnek.

A spanyol kapitány hozzátette, a rajt közelsége miatt a kisebb sérülések is okozhatnak komoly fejfájást az edzőknek. De la Fuente megvédte a spanyol szövetség azon döntését, hogy nem hozzák nyilvánosságra az 55 fős, bő listát, csak majd a végleges vb-névsort. Mint mondta, nem szeretnék, hogy azon játékosok kerüljenek a figyelem középpontjába, akiknek nem biztos a helyük a szűkített keretben.

De la Fuente elmondta, a végleges, 26 fős vb-kereten kívül pluszjátékosok is fogják segíteni a munkájukat a júniusi, Irak elleni felkészülési meccsen, akár olyanok is, akik az 55-ös listán sincsenek rajta.