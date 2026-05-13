A kanadai sztárok ellen zárja vb-előkészületeit a magyar válogatott



Az utolsó szabad hétvégét követően hétfőn útnak indult a magyar küldöttség Svájcba, hiszen pénteken rajtol az A-csoportos jégkorong-világbajnokság, a mieink szombaton mutatkoznak be Finnország ellen. Majoross Gergely együttese szerencsésen megérkezett Svájcba, a repülőgép is mindössze fél órát késett, bár a szövetség beszámolója szerint a landolás nem volt utazóbarát. A reptérről a csapat a világbajnokság egyik helyszínére, a Zürichben található Swiss Life Arenába buszozott (a magyar válogatott az A jelű csoportban szerepel, a másik nyolc gárda Fribourgban méri össze az erejét). Sebők Balázsékra tempós edzés várt, a keret szinte teljes létszámban tréningezett, egy játékos hiányzott, Galló Vilmos, aki a KooKoo együttesével finn bajnoki döntőt vív.

A magyarok az elmúlt hetekben kilenc találkozón léptek jégre, egy győzelmet arattak, de ebben az időszakban nem feltétlenül az eredményeken van a hangsúly, hanem a játék csiszolásán. Nem kockáztatunk nagyot, ha azt állítjuk, nem szerda este Kanada ellen gyűjti be a második győzelmét válogatottunk, de nem is ez a cél.

A kanadaiak erős kerettel érkeztek Svájcba, a 23-as névsorban mindössze egy játékos nem lépett jégre az NHL-ben ebben az idényben, a csupán 18 éves kapus, Jack Ivankovic az NCAA-ben, a Michigan csapatában több mint 92 százalékkal védett. Az összes többi játékos a legrangosabb ligában játszott az elmúlt hónapokban, a keretben jó néhány sztár is van. Az egyik legrutinosabb csatár John Tavares, aki 35 évesen is csaknem meccs/pont átlagot hozott a Toronto csapatában, legutóbb 2024-ben szerepelt világbajnokságon. A Nashville centerét, Ryan O’Reillyt sem kell senkinek bemutatni, 2015-ben és 2016-ban világbajnokságot nyert Kanadával, 2019-ben magasba emelhette a Stanley-kupát. Ott lesz a jégen a kanadai hoki egyik legnagyobb tehetsége, Macklin Celebrini is, aki mindössze 19 éves, de már túl van a második teljes idényén az NHL-ben, és nem mindennapi mutatókkal teljesítette az elmúlt két évet. A mostani évadban a San Jose Sharks színeiben 82 találkozón 115 pontot termelt.

Friss információ a kanadaiakról, hogy Sidney Crosby, a kanadaiak csapatkapitánya is ott lesz a válogatottal a világbajnokságon – arról az MTI szerda reggeli híre nem számolt be, hogy a mieink ellen este játszik-e.

„Ilyen nagynevű jégkorongozók ellen még sohasem játszottam, biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lesz ez a mérkőzés. De nem szabad túl sokat ezzel foglalkoznunk, hiszen az elit vébén szerepelünk mi is, szeretnénk megmutatni, mit tudunk, mindent kirakunk majd a jégre. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, huszonegy éves vagyok, bárkinek önbizalom-növelő bemutatkozni az A-csoportos világbajnokságon. Nem mindennapi, hogy itt vagyunk” – mondta a magyar válogatott csatára. RAVASZ CSANÁD

Bivalyerős Kanadával kell szembenéznie tehát a magyar válogatottnak szerdán, s nem véletlenül. A juharlevelesek a 2025-ös világbajnokságon már a negyeddöntőben búcsúztak Dánia ellen, ennél most nyilván jobb teljesítményre készülnek. A mienknek két szempontból biztos hasznos lesz a találkozó: egyrészt a játékosok a világ egyik legerősebb válogatottja ellen próbálhatják meg felvenni az A-csoport ritmusát. Ne legyen kétségünk, az Egyesült Államok, Svájc és Finnország ellen sem lesz könnyebb dolguk Hári Jánoséknak, így ízelítőt kaphatnak abból, mi vár rájuk a következő két hétben; másrészről olyan életre szóló élményben részesülhetnek, amelyre eredménytől függetlenül jó szívvel emlékeznek majd vissza.

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel