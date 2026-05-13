A kanadai sztárok ellen zárja vb-előkészületeit a magyar válogatott
Az utolsó szabad hétvégét követően hétfőn útnak indult a magyar küldöttség Svájcba, hiszen pénteken rajtol az A-csoportos jégkorong-világbajnokság, a mieink szombaton mutatkoznak be Finnország ellen. Majoross Gergely együttese szerencsésen megérkezett Svájcba, a repülőgép is mindössze fél órát késett, bár a szövetség beszámolója szerint a landolás nem volt utazóbarát. A reptérről a csapat a világbajnokság egyik helyszínére, a Zürichben található Swiss Life Arenába buszozott (a magyar válogatott az A jelű csoportban szerepel, a másik nyolc gárda Fribourgban méri össze az erejét). Sebők Balázsékra tempós edzés várt, a keret szinte teljes létszámban tréningezett, egy játékos hiányzott, Galló Vilmos, aki a KooKoo együttesével finn bajnoki döntőt vív.
A magyarok az elmúlt hetekben kilenc találkozón léptek jégre, egy győzelmet arattak, de ebben az időszakban nem feltétlenül az eredményeken van a hangsúly, hanem a játék csiszolásán. Nem kockáztatunk nagyot, ha azt állítjuk, nem szerda este Kanada ellen gyűjti be a második győzelmét válogatottunk, de nem is ez a cél.
A kanadaiak erős kerettel érkeztek Svájcba, a 23-as névsorban mindössze egy játékos nem lépett jégre az NHL-ben ebben az idényben, a csupán 18 éves kapus, Jack Ivankovic az NCAA-ben, a Michigan csapatában több mint 92 százalékkal védett. Az összes többi játékos a legrangosabb ligában játszott az elmúlt hónapokban, a keretben jó néhány sztár is van. Az egyik legrutinosabb csatár John Tavares, aki 35 évesen is csaknem meccs/pont átlagot hozott a Toronto csapatában, legutóbb 2024-ben szerepelt világbajnokságon. A Nashville centerét, Ryan O’Reillyt sem kell senkinek bemutatni, 2015-ben és 2016-ban világbajnokságot nyert Kanadával, 2019-ben magasba emelhette a Stanley-kupát. Ott lesz a jégen a kanadai hoki egyik legnagyobb tehetsége, Macklin Celebrini is, aki mindössze 19 éves, de már túl van a második teljes idényén az NHL-ben, és nem mindennapi mutatókkal teljesítette az elmúlt két évet. A mostani évadban a San Jose Sharks színeiben 82 találkozón 115 pontot termelt.
Friss információ a kanadaiakról, hogy Sidney Crosby, a kanadaiak csapatkapitánya is ott lesz a válogatottal a világbajnokságon – arról az MTI szerda reggeli híre nem számolt be, hogy a mieink ellen este játszik-e.
|„Ilyen nagynevű jégkorongozók ellen még sohasem játszottam, biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lesz ez a mérkőzés. De nem szabad túl sokat ezzel foglalkoznunk, hiszen az elit vébén szerepelünk mi is, szeretnénk megmutatni, mit tudunk, mindent kirakunk majd a jégre. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, huszonegy éves vagyok, bárkinek önbizalom-növelő bemutatkozni az A-csoportos világbajnokságon. Nem mindennapi, hogy itt vagyunk” – mondta a magyar válogatott csatára.
Bivalyerős Kanadával kell szembenéznie tehát a magyar válogatottnak szerdán, s nem véletlenül. A juharlevelesek a 2025-ös világbajnokságon már a negyeddöntőben búcsúztak Dánia ellen, ennél most nyilván jobb teljesítményre készülnek. A mienknek két szempontból biztos hasznos lesz a találkozó: egyrészt a játékosok a világ egyik legerősebb válogatottja ellen próbálhatják meg felvenni az A-csoport ritmusát. Ne legyen kétségünk, az Egyesült Államok, Svájc és Finnország ellen sem lesz könnyebb dolguk Hári Jánoséknak, így ízelítőt kaphatnak abból, mi vár rájuk a következő két hétben; másrészről olyan életre szóló élményben részesülhetnek, amelyre eredménytől függetlenül jó szívvel emlékeznek majd vissza.
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel
A MAGYAR KERET
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény, Horváth Milán (mindkettő FTC-Telekom), Kiss Roland, Stipsicz Bence, (mindketten Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok: Bartalis István, Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nagy Krisztián, Sofron István (mindkettő FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn)
A KANADAI KERET
Kapusok: Jet Greaves (Columbus Blue Jackets), Jack Ivankovic (Universtiy of Michigan, NCAA), Cam Talbot (Detroit Red Wings)
Hátvédek: Evan Bouchard (Edmonton Oilers), Dylan DeMelo (Winnipeg Jets), Sam Dickinson (San Jose Sharks), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets), Darnell Nurse (Edmonton Oilers), Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs), Zach Whitecloud (Calgary Flames), Parker Wotherspoon (Pittsburgh Penguins)
Csatárok: Mathew Barzal (New York Islanders), Connor Brown (New Jersey Devils), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Dylan Cozens (Ottawa Senators), Emmitt Finnie (Detroit Red Wings), Dylan Holloway (St. Louis Blues), Fraser Minten (Boston Bruins), Ryan O'Reilly (Nashville Predators), Mark Scheifele (Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Robert Thomas (St. Louis Blues), Gabriel Vilardi (Winnipeg Jets)