Rossi Kovács Bendegúz meghívásáról, Szappanos búcsújáról és Nikitscher mellőzéséről is beszélt Telkiben

Marco Rossi elsőként az AZ Alkmaarból a felnőtt keretbe első alkalommal behívott Kovács Bendegúzról beszélt.

„Két okból döntöttem a meghívása mellett. Először is, Varga Barnabást leszámítva nincs középcsatárunk. A másik, hogy most már a felnőtt válogatottnál is tudjuk értékelni a sajátosságait, tulajdonságait. Nemrégiben a holland élvonalban és a Konferencialigában is bemutatkozott. Nem a legerősebb csapatban, de egy meghatározó szintű bajnokságában játszik.”

„A vele foglalkozó újságíróknak, bloggereknek üzenem: nem szabad a számokat felsorolni vele kapcsolatban. Ifiszinten egy bizonyos szintet már elért. Jól ismerjük a sajátosságait, szeretnénk látni, hogyan edz a többiekkel együtt.”

A szövetségi kapitány elárulta, a május 26-án kezdődő edzőtáborozás első hete után két mezőnyjátékost és egy kapust hazaengednek a jelenleg 25+4 fős keretből – elképzelhető, hogy Kovács Bendegúz is elhagyja a csapatot.

„Elsődlegesen az edzéseken szeretném megfigyelni az újoncok teljesítményét. Valamennyivel többet tudunk együtt készülni, mint a korábbi alkalmak során. Szeretném látni, hogy hogyan mutatkoznak be.”

A Nemzeti Sport tudósítója megkérdezte a kapitányt, mikor térhet vissza a keretbe a legutóbb 2025 júniusában meghívott Nikitscher Tamás.

„Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála. Ha meghívom, el kell döntenem, kit hagyok ki. Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András is ott van. Nem hívhatok meg a keretbe százötven középpályást.”

Az AFC Bournemouthban kevés játéklehetőséget kapó Tóth Alexhez van egy tanácsa Rossinak.

„Júliustól szeptemberig a legtöbb bajnokság a hetedik, a nyolcadik vagy kilencedik fordulójánál tart majd. Akkor kell kiértékelnem a játékosaim állapotát. Jelenleg több játékpercet adtunk neki, mint amennyit a Bournemouth edzője. Azt kívánom, hogy az új idényben sokszor küldjék pályára. A klubjától garanciákat kellene kérnie, hogy játszassák. De találhatnának más megoldásokat is, például kölcsönadhatják a Championshipbe.”

A kapusokról beszélve Rossi fontos bejelentést tett.

„Szeretnénk látni, hogyan teljesít nálunk a klubjában padozó Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron. Tóth Balázs első számú kapus szerepéhez nem férhet kétség. Szappanos Pétert pedig várhatóan most hívjuk meg utoljára és szeretnénk elismerni a munkáját, amelyet a keretben harmadik kapusként nyújtott, Megérdemli a színpadot és a rivaldafényt, ha az első meccsen nem is, de a másodikon mindenképpen.”

Az újoncok közül Szendrei Norbert keresztirányú játékát emelte ki a kapitány, Tóth Rajmund kapcsán pedig azt mondta el: mostanra érett meg a kerettagságra.

Redzic Damir kapcsán ismét hangsúlyozta: olyan sajátosságokkal bír, amelyek korábban hiányoztak a válogatott keretéből.

A Nemzeti Sport érdeklődése nyomán kiderült, Csinger Márk debütálhat a júniusi mérkőzések valamelyikén a válogatottban.

„Szerettük volna, ha már Görögország ellen be tudott volna mutatkozni. Az ETO-ban remek teljesítményt nyújt. Stabil játékos, ha meghallgatja a tanácsomat, akkor dolgozik még magán, azon, hogy kilencvenöt percig meg tudja őrizni a koncentrációját. Időnként olyan, mintha elveszítené a figyelmét.”

„Az ETO esetleges bajnoki címének – amelynek az esélye szerintem hatvan százalék – inkább a Ferencváros jövőjére lesz hatása, az egész magyar futballéra nem” – jelentette ki Rossi, akit a ferencvárosi Mariano Gómez honosításáról is megkérdeztünk.

„Az ügyben az egyedüli dolog, amit tudok, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy a válogatottba meghívhassam. Még négy és fél évet el kell töltenie Magyarországon. Vélhetően nem én lehetek az első, aki meghívom.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Először kapott meghívót Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund.