A válogatottba bekerülő Markgráf Ákos iránt külföldi és magyar klubok érdeklődnek

„Igen, valóban mutatkozik külföldi érdeklődés Markgráf Ákos iránt – erősítette meg kérdésünkre a játékos menedzsere, Lucza Gábor. – Egyelőre konkrét ajánlat egyetlen klubtól sem érkezett, de külföldi és magyar csapatok is figyelik őt. Mivel hosszú távú, élő szerződése van, az érdeklődőknek a Puskás Akadémiával kell először tárgyalniuk. Úgy érzem, és ezt erősíti a válogatott meghívó is, megérett arra, hogy klubot váltson, meglátjuk, ez melyik csapatot vagy mely bajnokságot jelentheti, honnan érkezik majd írásos ajánlat.”

A csakfoci.hu az Újpest érdeklődéséről számolt be, de úgy tudjuk, más klubtól is lehet hivatalos ajánlatra számítani.

Markgráf piaci értékét a Transfermarkt 500 ezer euróra teszi, de a válogatott meghívó után nem lenne meglepő, ha ennek a dupláját is elérné a kivásárlási ára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)