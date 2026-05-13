Nemzeti Sportrádió

A válogatottba bekerülő Markgráf Ákos iránt külföldi és magyar klubok érdeklődnek

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.13. 11:06
null
A 20 éves Markgráf Ákos hat éve nevelkedik a Puskás Akadémiánál, de a nyáron klubot válthat (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia 20 éves védője, a balhátvédként és középső védőként is bevethető Markgráf Ákos meghatározó teljesítményt nyújtott ebben az NB I-es idényben (29 meccsen szerepelt), amit mi sem bizonyít jobban, hogy kedden pályafutása során először meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitány válogatott keretébe. Információink szerint a védő nemcsak a kapitány, hanem külföldi klubok érdeklődését is felkeltette.

 

„Igen, valóban mutatkozik külföldi érdeklődés Markgráf Ákos iránt – erősítette meg kérdésünkre a játékos menedzsere, Lucza Gábor. – Egyelőre konkrét ajánlat egyetlen klubtól sem érkezett, de külföldi és magyar csapatok is figyelik őt. Mivel hosszú távú, élő szerződése van, az érdeklődőknek a Puskás Akadémiával kell először tárgyalniuk. Úgy érzem, és ezt erősíti a válogatott meghívó is, megérett arra, hogy klubot váltson, meglátjuk, ez melyik csapatot vagy mely bajnokságot jelentheti, honnan érkezik majd írásos ajánlat.”

A csakfoci.hu az Újpest érdeklődéséről számolt be, de úgy tudjuk, más klubtól is lehet hivatalos ajánlatra számítani.

Markgráf piaci értékét a Transfermarkt 500 ezer euróra teszi, de a válogatott meghívó után nem lenne meglepő, ha ennek a dupláját is elérné a kivásárlási ára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország) 

 

NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia
Legfrissebb hírek

„Stabil helyzetben vagyunk” – állítja az MTK kizárólagos tulajdonosa

Labdarúgó NB I
3 órája

Völgyi Dániel: Ezt csak az ETO tudja elbukni

Labdarúgó NB I
5 órája

Erdélyi Benedek a szabadnapján is kondizik – és meccsekre jár

Labdarúgó NB I
6 órája

NS-infó: ennyibe kerülhet a ZTE edzőjének a kivásárlása

Labdarúgó NB I
22 órája

Dejan Sztankovics elhozná a Ferencvárostól egyik korábbi játékosát – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:46

Zeke Márió: Senki sem becsüli le a DVTK-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:20

Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd

Labdarúgó NB I
2026.05.11. 17:52

Nagy Krisztián: négy feljutás, négy kiesés és immár 100 élvonalbeli meccs

Labdarúgó NB I
2026.05.10. 11:01
Ezek is érdekelhetik