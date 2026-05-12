Vb 2026: Kulusevski kimaradt, Isak bekerült a svéd keretbe

A skandinávok mestere meg is indokolta döntését, miután megnevezte azt a 26 játékost, akikkel hamarosan megkezdi a felkészülést az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő, június 11-én kezdődő vb-re.

„Mindannyian tudjuk, Kulusevski mit tett a válogatottért az elmúlt években. Négy és fél héttel az első vb-meccsünk előtt azonban még tart a rehabilitációja, ezért kemény döntést kellett meghoznom a beválogatásáról” – mondta Potter a 68-szoros válogatott futballistáról.

A szövetségi kapitány ugyanakkor számít Alexander Isakra, a Liverpool támadójára, aki szintén sérüléssel küszködött az idényben, de mire a torna elkezdődik, vélhetően teljesen egészséges lesz. A svéd válogatott a vb-selejtezős csoportjában két ponttal az utolsó helyen végzett ugyan, de a Nemzetek Ligája-szereplésének köszönhetően pótselejtezőt játszhatott a vb-részvételért.

A tornán június 14-én Tunézia ellen kezdi meg szereplését az F-csoportban, majd 20-án Hollandiával, öt nappal később pedig Japánnal játszik.

A SVÉD VB-KERET

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Védők: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Középpályások: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise)

Támadók: Taha Ali (Malmö FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafosz)