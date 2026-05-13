Három magyar iskola képviseli hazánkat az iskolai futsal Európa-bajnokságon

A május 11-én elrajtolt European Open Schools Championship U18-as futsal tornán a magyar színeket a berettyóújfalui, a kecskeméti és a győri diákok öltötték magukra. Az első játéknapokon a csapatok túl is estek a tűzkeresztségen, a figyelem középpontjában a remekül rajtoló győri fiatalok állnak.

A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum (Hungary 3) rögtön az első napon rendkívül lendületes, magabiztos játékkal kezdett, és fölényes, 6–0-s győzelmet aratott Bulgária felett (gólszerzők: Szecsődi Máté 2, Horváth Bence 2, Szecsődi Bence, Glázer Martin).

A tornán a többi magyar csapat is megkezdte szereplését. A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum (Hungary 1) Belgiumtól kapott ki szoros meccsen (2–3, gólszerzők: Nyújtó László Bence, Török Dávid), míg a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum (Hungary 2) Bulgária felett aratott szép, 4–0-s győzelmet (gólszerzők: Polgár Patrik, Makai Bendegúz Sándor, Dinók Attila, Somodi Martin).

Szakmai háttér és támogatás a Győr mögött

A győri diákok eddigi kitűnő szereplése nem a véletlen műve, a csapat kiváló teljesítménye mögött nagy munka és jelentős szakmai támogatás is áll. A Faster Labor egyéni fejlesztőközpont gyermek és profi sportolók felkészülését is aktívan segíti.

„A Faster Labor összes munkatársa nevében mondhatom, hogy büszkék vagyunk az összes magyar sportolóra, de kiemelten a győri csapatra – fogalmazott Szekeres Adrián operatív és szakmai igazgató, többek között az MTK, a Videoton és a Puskás Akadémia korábbi játékosa. – Saját példámon keresztül tudom, milyen megtisztelő és egyben felemelő érzés külföldön a magyar színekért játszani. A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum diákjai ráadásul már a 2025-ös őszi, brazíliai világbajnokságon is bizonyítottak az ott elért kiváló, hatodik helyezésükkel.”

A sportvezető hozzátette, a szakmai kapcsolat már régóta szoros a játékosokkal: „Külön öröm számunkra, hogy több játékos már évek óta a Faster Laborba jár, illetve nagy megtiszteltetés volt, hogy a srácok az utazás előtt is részt vettek Laborunkban egy közös, utolsó felkészülési edzésen. Szurkolunk a fiúknak a továbbiakban is!”

A győriek remeklése tovább folytatódott: a gárda a kecskemétiek legyőzésével már be is jutott a torna legjobb nyolc csapata közé.