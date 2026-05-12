Kovács Bendegúz is bekerült a magyar válogatott keretébe

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Először kapott meghívót Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund.

Marco Rossi korábban elmondta, hogy a júniusi felkészülési meccsek előtt a magyar keret a szokottnál hosszabb időt készülhet együtt, valamint a tervek szerint 29 játékos számíthat meghívóra.

„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér. Az idény befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető” – fogalmazott a hónap elején Rossi.

A szövetségi kapitány már akkor kiemelte, hogy négy kapus és 25 mezőnyjátékos alkotja a keretet. Mivel a Premier League csak május 24-én ér véget, ezért Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Tóth Alex csak később csatlakozik a kerethez.

Marco Rossi korábban is belengette, könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Nem is kellett sokat várni, a kerethirdető sajtótájékoztató előtt a Magyar Labdarúgó-szövetség a közösségi oldalán jelentette be, hogy Kovács Bendegúz is bekerült a keretbe. A 19 éves csatár a Konferencialigában gólpasszal mutatkozott be az AZ felnőttcsapatában, míg a bajnokságban háromszor kapott csereként lehetőséget.

A 29 fős keretben összesen nyolc játékos az U21-es korosztály tagja. Négy kapus is meghívót kapott a bő keretbe. Marco Rossi a sajtótájékoztatón elmondta, közülük Szappanos Péter minden bizonnyal utoljára kerettag, a mostani felkészülési mérkőzések alkalmával pályára fog lépni.

A magyar válogatott június 5-én, pénteken a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd négy nappal később Debrecenben játszik Kazahsztánnal.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

Magyarország–Kazahsztán, Debrecen