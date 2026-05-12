Garnacho és Mastantuono bekerült, Dybala nem – megvan a címvédő argentinok bővített kerete

A háromszoros világbajnoki dél-amerikai válogatott keretében szerepelnek a legnagyobb nevek, így Lionel Messi, Enzo Fernández vagy épp Lautaro Martínez is ott van Lionel Scaloni szövetségi kapitány csapatában. Mindeközben olyan nevek maradtak ki a csapatból, mint az előző, katari tornán gólt szerző Paulo Dybala, a West Hamben légióskodó Valentín „Taty” Castellanos, vagy épp a Torinót erősítő Giovanni Simeone, ellenben a felejthető idényt futó Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono kettős is behívót kapott.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

AZ ARGENTIN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT BŐVÍTETT KERETE

Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), Walter Benítez (Crystal Palace – Anglia), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate)

Védők: Agustín Giay (Palmeiras – Brazília), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Capado (Hamburg – Németország), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise – Belgium), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth – Anglia), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille – Franciaország), Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), Lautaro di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe – Spanyolország), Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), Marcos Acuna (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország), Gabriel Rojas (Racing Club)

Középpályások: Maximo Perrone (Como – Olaszország), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia – Spanyolország), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto – Portugália), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen – Németország), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest – Anglia), Emiliano Buendía (Aston Villa – Anglia), Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország)

Támadók: Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nicolás Paz (Como – Olaszország), Franco Mastantuono (Real Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Alejandro Garnacho (Chelsea – Anglia), Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), Matías Soulé (AS Roma – Olaszország), Claudio Echeverri (Girona – Spanyolország), Gianluca Prestianni (Benfica – Portugália), Santiago Castro (Bologna – Olaszország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Pellegrino (Parma – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

június 17., szerda, 3.00

Kansas City, Kansas City Stadion Argentína–Algéria X–X június 17., szerda, 6.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Ausztria–Jordánia X–X június 22., hétfő, 19.00

Dallas, Dallas Stadion Argentína–Ausztria X–X június 23., kedd, 5.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Jordánia–Algéria X–X június 28., vasárnap, 4.00

Kansas City, Kansas City Stadion Algéria–Ausztria X–X június 28., vasárnap, 4.00

Dallas, Dallas Stadion Jordánia–Argentína X–X a j-csoport programja

