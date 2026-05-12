Nemzeti Sportrádió

Garnacho és Mastantuono bekerült, Dybala nem – megvan a címvédő argentinok bővített kerete

M. B.
2026.05.12. 11:29
Lionel Scaloni keretet hirdetett (Fotó: Getty Images)
Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) a hivatalos honlapján közölte a nyári világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó-válogatott bővített, 55 fős keretét.

A háromszoros világbajnoki dél-amerikai válogatott keretében szerepelnek a legnagyobb nevek, így Lionel Messi, Enzo Fernández vagy épp Lautaro Martínez is ott van Lionel Scaloni szövetségi kapitány csapatában. Mindeközben olyan nevek maradtak ki a csapatból, mint az előző, katari tornán gólt szerző Paulo Dybala, a West Hamben légióskodó Valentín „Taty” Castellanos, vagy épp a Torinót erősítő Giovanni Simeone, ellenben a felejthető idényt futó Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono kettős is behívót kapott. 

AZ ARGENTIN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT BŐVÍTETT KERETE
Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), Walter Benítez (Crystal Palace – Anglia), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate)
Védők: Agustín Giay (Palmeiras – Brazília), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Capado (Hamburg – Németország), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise – Belgium), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth – Anglia), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille – Franciaország), Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), Lautaro di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe – Spanyolország), Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), Marcos Acuna (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország), Gabriel Rojas (Racing Club)
Középpályások: Maximo Perrone (Como – Olaszország), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia – Spanyolország), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto – Portugália), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen – Németország), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest – Anglia), Emiliano Buendía (Aston Villa – Anglia), Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nicolás Paz (Como – Olaszország), Franco Mastantuono (Real Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Alejandro Garnacho (Chelsea – Anglia), Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), Matías Soulé (AS Roma – Olaszország), Claudio Echeverri (Girona – Spanyolország), Gianluca Prestianni (Benfica – Portugália), Santiago Castro (Bologna – Olaszország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Pellegrino (Parma – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–AlgériaX–X
június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–JordániaX–X
június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
a j-csoport programja

