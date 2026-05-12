Garnacho és Mastantuono bekerült, Dybala nem – megvan a címvédő argentinok bővített kerete
A háromszoros világbajnoki dél-amerikai válogatott keretében szerepelnek a legnagyobb nevek, így Lionel Messi, Enzo Fernández vagy épp Lautaro Martínez is ott van Lionel Scaloni szövetségi kapitány csapatában. Mindeközben olyan nevek maradtak ki a csapatból, mint az előző, katari tornán gólt szerző Paulo Dybala, a West Hamben légióskodó Valentín „Taty” Castellanos, vagy épp a Torinót erősítő Giovanni Simeone, ellenben a felejthető idényt futó Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono kettős is behívót kapott.
AZ ARGENTIN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT BŐVÍTETT KERETE
Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), Walter Benítez (Crystal Palace – Anglia), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate)
Védők: Agustín Giay (Palmeiras – Brazília), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Capado (Hamburg – Németország), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise – Belgium), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth – Anglia), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille – Franciaország), Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), Lautaro di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe – Spanyolország), Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), Marcos Acuna (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország), Gabriel Rojas (Racing Club)
Középpályások: Maximo Perrone (Como – Olaszország), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia – Spanyolország), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto – Portugália), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen – Németország), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest – Anglia), Emiliano Buendía (Aston Villa – Anglia), Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nicolás Paz (Como – Olaszország), Franco Mastantuono (Real Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Alejandro Garnacho (Chelsea – Anglia), Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), Matías Soulé (AS Roma – Olaszország), Claudio Echeverri (Girona – Spanyolország), Gianluca Prestianni (Benfica – Portugália), Santiago Castro (Bologna – Olaszország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Pellegrino (Parma – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
|június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|X–X
|június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|X–X
|június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|X–X
|június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|X–X
|június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|X–X
|június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
|X–X