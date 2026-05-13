Női kézilabda NB I: Pásztor Noémi visszatér Mosonmagyaróvárra – hivatalos

2026.05.13. 11:07
Fotó: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club/Facebook
Mosonmagyaróvár Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézi NB I női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár szerda délelőtt hivatalos honlapján jelentette be, hogy Pásztor Noémi visszatér a csapathoz.

A klub közleménye szerint Pásztor Noémi 1+1 éves szerződés kötött, és a nyártól csatlakozik a mosonmagyaróváriak keretéhez.

A magyar válogatott beálló számára nem ismeretlen a mosonmagyaróvári közeg, hiszen 2021 és 2023 között már a klub játékosa volt, majd 2023-ban külföldön folytatta karrierjét, legutóbb pedig a Szombathelyi KKA játékosa volt. 

„Mosonmagyaróváron kézilabdázni számomra sokkal több volt, mint egy állomás a pályafutásomban – idézte Pásztort a klub hivatalos honlapja. – Nagyon szerettem itt lenni – szeretem a várost, a klubot és különösen a szurkolókat, akik mindig rengeteg energiát és pozitivitást adtak nekem. Olyan közeg vett körül, ahol valóban otthon éreztem magam, és sok szép emlék köt ide. Hatalmas öröm számomra, hogy a következő szezontól visszatérhetek, szinte a második otthonomba térek haza. Alig várom, hogy a mindig felrobbanó UFM Arénában újra hazai színekben léphessek pályára!”

 

