MLS: Messi több mint kétszer annyit keres, mint a fizetési rangsor másodikja

2026.05.13. 12:25
Lionel Messi és Pintér Dániel (Fotó: Getty Images)
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi 28 millió dollárt (8.5 milliárd forintot) keres az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) aktuális idényében, ami több mint tízszerese Gazdag Dániel bérének.

A játékosszakszervezet kedden tette közzé a fizetési rangsort, amelyen az Inter Miami 38 éves argentin világbajnoka mögött a Los Angeles FC dél-koreai légiósa, Szon Hung-min áll a második helyen 11.1 millió dollárral.

A címvédő csapatszinten is kiemelkedik a ligából: a klub teljes bérköltsége 54.6 millió, a második LAFC-é 32.7 millió, míg a ligautolsó Philadelphiáé 11.7 millió dollár.

A bajnokság magyar játékosai közül a Toronto FC-ben szereplő Sallói Dániel 1.3 millió, a Columbus Crew középpályása, Gazdag Dániel pedig 2.6 millió dolláros fizetésre jogosult ebben az évben. Előbbit idén decemberig, utóbbit jövő év végéig köti szerződés klubjához. Messi csapattársa, Pintér Dániel 88 ezer dollárt kap.

 

