„Stabil helyzetben vagyunk” – állítja az MTK kizárólagos tulajdonosa

„Aki ismer, tudja, hogy nálam a pohár mindig félig üres. Ezzel együtt sportszakmai és pénzügyi szempontból is stabil szezont zárunk – kezdte a klub hivatalos honlapjának adott interjúját Zakor Sándor. – A férfi felnőtt csapatunk a szezonra megfogalmazott elvárásainktól elmaradva, de megőrizte NB I-es tagságát. Ez a minimumfeltétel kulcsfontosságú annak érdekében, hogy zökkenőmentesen folytathassuk a munkát. Ugyanakkor továbbra is ahhoz tartjuk magunkat, hogy az MTK-nak stabil NB I-es csapatként a mezőny első felében kellene végeznie, lehetőleg a dobogóért harcolva. A női felnőtt csapatunk egy rendkívül fiatal, egy kivétellel csupa magyar játékosból álló kerettel évek óta stabilan az élmezőnyhöz tartozik. Utánpótlás csapataink eredményei visszaigazolják az Akadémián folyó munkát, amit egyébként a feláramoltatott játékosok is erősítenek, akik 17, 18, 19 évesen az NB III-as második csapatunknál, az NB II-es testvérklubunkban, Kozármislenyben vagy akár az első csapatban játszanak. A mostani eredményeket nézve kifejezetten bizakodó vagyok az utánpótlásunk jövőjét és a felnőttcsapatunk tehetséges játékosutánpótlását illetően.”

Az MTK stratégiájára vonatkozó kérdésre Zakor Sándor azt mondta: „Stratégiánkban az MTK utánpótlása egyszerre a klub kimagasló erőssége és stratégiai befektetés, melyet folyamatosan fejleszteni kell, hogy betöltse a szerepét. Ez a szerep pedig nem más, mint a felnőtt csapat minőségi játékosutánpótlásának biztosítása; és a játékosértékesítésből realizált bevétel, melyet újrabefektetünk, illetve a sportszakmai eredményesség kereteinek megteremtésére költünk.”

Az MTK kizárólagos tulajdonosa úgy véli, négy topakadémia elég lenne a mai magyar labdarúgás viszonyait ismerve: „A gyerekszám csökkenése miatt sincs szükség tíz állami akadémiára; én azzal a régóta levegőben lógó tervezettel értek egyet, hogy négy topakadémia elegendő lenne az ország méretét, az igazolt utánpótláskorú játékosok számát figyelembe véve. Ez szakmai és pénzügyi kérdés is.”

Ezt követően a magyar futballban végbemenő lehetséges változásokról beszélt, és mint elmondta, ebben a tekintetben nem aggódik különösebben: „A magyar futball teljes spektrumára igaz, hogy az utánpótlásnevelési munka van leginkább kitéve a központi támogatásoknak, hiszen az államnak csakis ezen a téren van/lehetne valódi közfeladata a labdarúgásban az infrastruktúra megteremtését követően. Mi 2019 óta a preakadémiára (U6-U14 korosztályok) kifejezetten saját forrásból invesztáltunk, ami most helyzeti előnyt jelent számunka, hiszen az első ilyen, saját korosztályaink szépen nőnek, és közelednek a felnőtt futball felé. (…) Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nálunk volt a legmagasabb az NB I-ben a fiatalpercek aránya, különösen, ha az összes támogatott korosztályt vesszük alapul. Már a különféle ajánlások és ösztönzők bevezetése előtt magunktól is ezt az utat jártuk, ezzel minden évben kockázatot vállaltunk, de ez a stratégiánk elengedhetetlen eleme. Nem aggódunk tehát különösebben.”

„A hazai klubok közül elsőként fektettük le a hosszú távú stratégiánkat, ami négy éve folyamatos nyomáspróba, finomhangolás alatt van, ez pedig felkészített bennünket a változásokra – folytatta az interjút Zakor Sándor. – Stabil helyzetben vagyunk. A futballklub kereskedelmi bevételei eddig sem kapcsolódtak a politikához. A fiatal játékosok képzésére, szerepeltetésére és értékesítésére felépített klubmodellünk pénzügyileg évről évre érettebb, így nem kevesebb, hanem több értéket tudunk kínálni. Sokan azt vetítik elő, hogy a jövőben még inkább piaci alapokra épül majd a rendszer, bennünket ez biztosan nem érint hátrányosan. Ahogy az üzleti életben, úgy a sportban is a verseny híve vagyok.”

A következő idény terveit illetően is optimistán fogalmazott Zakor Sándor: „Az MTK közössége továbbra is biztos lehet benne, hogy a klub működéséhez szükséges feltételeket tulajdonosként biztosítom. Szeretném látni, amint újabb fiatal magyar tehetségek, a jövő válogatott játékosai a Hidegkuti Nándor Stadionban felhúzzák a kék-fehér mezt; és elvárom magunktól, hogy újabb lépést tegyünk előre a megkezdett stratégia mentén.”