2027-től kizárólag az RTL közvetíti a BL-meccseket

2026.05.13. 11:50
Bajnokok Ligája televíziós jogok RTL
Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója bejelentette, hogy a csatorna a 2027–2028-as idénytől kezdve megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját.

Mint az M4 Sport jelezte: Vidus Gabriella LinkedIn-oldalán – 17 nappal a sorozat 2025–2026-os kiírásának budapesti döntője előtt – számolt be a hírről, kiemelve, hogy „ez egy igazán különleges mérföldkő az RTL Magyarországnál”.

A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája minden mérkőzése az RTL felületein lesz látható 2031-ig.

A Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon a 2024–2025-ös idény óta az RTL+-on és a Sport TV-n is lehet követni.

