Darts: Gerwyn Price nem lesz ott a csapat-világbajnokságon
Gerwyn Price és Jonny Clayton a World Cup of Darts elmúlt éveinek meghatározó párosa, 2020-ban és 2023-ban megnyerte a versenyt, 2022-ben és 2025-ben a döntőig jutott. Price neve azonban a 2026-os kiírásban nem szerepel, helyette a ranglistán következő legjobb walesi, Nick Kenny lesz Clayton csapattársa. Price a napokban posztolt arról, hogy romlott az egészségi állapota és fontos eredményeket vár a kórháztól, majd rajongóinak aggódó reakciói miatt azt közölte a közösségi oldalán, hogy nem egészségügyi okokból lépett vissza.
Akármi is az ok, a walesi csapat Price nélkül nem került be a négy kiemelt közé, így már a csoportkörben is játszania kell. A kedvezményezett így a Gary Anderson, Cameron Menzies skót páros lett, ők léptek előre negyedik kiemeltnek. A holland párosba visszatér a kedden csaknem kétéves szünet után PDC-tornát nyerő Michael van Gerwen, ő lesz Gian van Veen partnere. Az indulók listáján érdekesség Ricardo Pietreczko neve, a kézakadás miatt az utóbbi időszakban rossz formába kerülő német vállalja a szereplést.
Újdonság, hogy Mickey Mansell az idén már nem északír, hanem ír színekben versenyez, és be is került a csapatba William O’Connor mellé – ennek nem örülnek az ír szurkolók, akik úgy látják, hogy Mansell csak azért variált, mert nem volt esélye bekerülni a címvédő csapatba Josh Rock vagy Daryl Gurney helyett, és jobb híján Keane Barryt szorította ki a versenyről.
Mint ismert, a magyar párost Kovács Patrik és Székely Pál alkotja, s olyan rég nem látott vagy az egyéni vb-ről ismert arcok állnak színpadra Frankfurtban, mint a szingapúri Paul Lim, a dél-afrikai Devon Petersen, a japán Szakai Motomu vagy a hongkongi Man Lok Leung.
A csapat-világbajnokságon az idén is 40 ország szerepel, a tavalyihoz képest öt változás szerepel a nemzetek között. Európából Gibraltár helyett Szlovénia indul, Latin-Amerikából Argentína helyett ezúttal Trinidad és Tobago jutott ki, míg Ázsiából Bahrein, Malajzia és Tajvan helyett ebben az évben Mongólia és Thaiföld kap lehetőséget, míg az egyik helyet megkapta Észak-Afrika, ahonnan Uganda csapata vehet részt a frankfurti tornán.
A négy kiemelt erőnyerő lesz, csak a csoportkör után csatlakozik a küzdelmekhez. A maradék 36 párost 12 háromcsapatos csoportba sorsolják, mindegyikből a legjobb jut tovább. Az összes mérkőzésen a csapatokon belül is felváltva dobnak a játékosok.
A PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG SZEREPLŐI
ERŐNYERŐ KIEMELTEK
1. Anglia (Luke Littler, Luke Humphries)
2. Hollandia (Gian van Veen, Michael van Gerwen)
3. Észak-Írország (Josh Rock, Daryl Gurney)
4. Skócia (Gary Anderson, Cameron Menzies)
TOVÁBBI KIEMELTEK (nem kerülhetnek azonos csoportba)
5. Németország (Martin Schindler, Ricardo Pietreczko)
6. Belgium (Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh)
7. Wales (Jonny Clayton, Nick Kenny)
8. Írország (William O'Connor, Mickey Mansell)
9. Lengyelország (Krzysztof Ratajski, Sebastian Bialecki)
10. Svédország (Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak)
11. Ausztrália (Damon Heta, Adam Leek)
12. Csehország (Karel Sedlácek, Adam Gawlas)
13. Ausztria (Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez)
14. Lettország (Madars Razma, Valters Melderis)
15. Horvátország (Boris Krcmar, Pero Ljubic)
16. Finnország (Jani Haavisto, Jonas Masalin)
TOVÁBBI ORSZÁGOK
MAGYARORSZÁG (Kovács Patrik, Székely Pál)
Dánia (Andreas Toft Jörgensen, Jonas Graversen)
Dél-Afrika (Graham Filby, Devon Petersen)
Egyesült Államok (Adam Sevada, Stowe Buntz)
Franciaország (Thibault Tricole, Nicolas Thuillier)
Fülöp-szigetek (Alexis Toylo, Paolo Nebrida)
Hongkong (Man Lok Leung, Li Lok Jin)
India (Nitin Kumar, Ankit Goenka)
Japán (Szakai Motomu, Muramacu Haruki)
Kanada (Jim Long, David Cameron)
Kína (Cung Hsziao-csen, Csan Csing-jü)
Litvánia (Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas)
Mongólia (Altantülkhüür Myagmarsüren, Ganzorig Lkhagvasüren)
Norvégia (Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen)
Olaszország (Michele Turetta, Riccardo Castelli)
Portugália (José de Sousa, Luis Camacho)
Spanyolország (Cristo Reyes, José Justicia)
Svájc (Stefan Belmont, Marcel Walpen)
Szingapúr (Paul Lim, Phuay Wei Tan)
Szlovénia (Benjamin Pratnemer, Stefano Bozicek)
Thaiföld (Sarayut Ouamuapa, Sorawis Rodman)
Trinidad és Tobago (Joshua Balfour, James Walklin)
Uganda (Patrick Ocheng, Juma Said)
Új-Zéland (Jonny Tata, Ben Robb)