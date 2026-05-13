Darts: Gerwyn Price nem lesz ott a csapat-világbajnokságon

Gerwyn Price és Jonny Clayton a World Cup of Darts elmúlt éveinek meghatározó párosa, 2020-ban és 2023-ban megnyerte a versenyt, 2022-ben és 2025-ben a döntőig jutott. Price neve azonban a 2026-os kiírásban nem szerepel, helyette a ranglistán következő legjobb walesi, Nick Kenny lesz Clayton csapattársa. Price a napokban posztolt arról, hogy romlott az egészségi állapota és fontos eredményeket vár a kórháztól, majd rajongóinak aggódó reakciói miatt azt közölte a közösségi oldalán, hogy nem egészségügyi okokból lépett vissza.

Akármi is az ok, a walesi csapat Price nélkül nem került be a négy kiemelt közé, így már a csoportkörben is játszania kell. A kedvezményezett így a Gary Anderson, Cameron Menzies skót páros lett, ők léptek előre negyedik kiemeltnek. A holland párosba visszatér a kedden csaknem kétéves szünet után PDC-tornát nyerő Michael van Gerwen, ő lesz Gian van Veen partnere. Az indulók listáján érdekesség Ricardo Pietreczko neve, a kézakadás miatt az utóbbi időszakban rossz formába kerülő német vállalja a szereplést.

Újdonság, hogy Mickey Mansell az idén már nem északír, hanem ír színekben versenyez, és be is került a csapatba William O’Connor mellé – ennek nem örülnek az ír szurkolók, akik úgy látják, hogy Mansell csak azért variált, mert nem volt esélye bekerülni a címvédő csapatba Josh Rock vagy Daryl Gurney helyett, és jobb híján Keane Barryt szorította ki a versenyről.

Mint ismert, a magyar párost Kovács Patrik és Székely Pál alkotja, s olyan rég nem látott vagy az egyéni vb-ről ismert arcok állnak színpadra Frankfurtban, mint a szingapúri Paul Lim, a dél-afrikai Devon Petersen, a japán Szakai Motomu vagy a hongkongi Man Lok Leung.