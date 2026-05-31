Megnyerte az osztályozót, újra az élvonalban a lendvai csapat!

2026.05.31. 19:51
(Fotó: NK Nafta/Facebook)
Szlovénia NK Nafta Lendva
Egyetlen gól született az osztályozós párharcban, azt az egyet pedig az NK Nafta Lendava szerezte, amely így ismét a szlovén labdarúgó-bajnokság első osztályában szerepelhet.

 

A BAJNOKSÁGBAN NEM SIKERÜLT, az osztályozón azonban igen: a szlovén másodosztály második helyén végző NK Nafta Lendava 1–0-s összesítéssel megnyerte az élvonalbeli Primorje elleni párharcot, így egy év elteltével újra az első ligában futballozhat majd.

Bozsik József vezetőedző együttese az idegenbeli 0–0 után vasárnap Lendván gyakorlatilag az utolsó pillanatban döntötte el a csatát, Amadej Marosa a 90+3. percben szerezte meg a feljutást érő győztes gólt. A 32 esztendős csatár az 56. percben is betalált, de azt a gólját szabálytalanság miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A Lendva a másodosztály utolsó fordulójában csúszott le az automatikus feljutást érő első helyről, most kárpótolta az élet a nagyszerűen küzdő csapatot.

SZLOVÉNIA, OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
NK Nafta Lendava (II.)–Primorje 1–0 (0–0)
(Lendva: BAKTI BALÁZS és DRAGÓNER ÁRON végig játszott, a kapus NÉMETH ERVIN a kispadon ült, KERESZTES NOEL nem volt kerettag)
A párharc győztese: a Nafta, 1–0-s összesítéssel

