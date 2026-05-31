Öt labdával negyedik lett a magyar együttes kéziszercsapat az rg Eb-n

Az Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina összeállítású csapat a szombati selejtezőben 25.550 pontot kapott a gyakorlatára, amivel a hatodik helyen végzett. A vasárnapi fináléba az első nyolc jutott be.

Ebben remekül teljesítettek a magyarok, 26.650 pontot kaptak, amellyel az előkelő negyedik helyet sikerült megszerezniük. Az élen a spanyolok zártak, mögöttük a fehéroroszok és az izraeliek állhattak még fel a dobogóra.

Három karikával és két pár buzogánnyal a magyarok 22.700 ponttal a 14. helyen végeztek, így összetettben kilencedikek lettek.