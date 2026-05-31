Nemzeti Sportrádió

Öt labdával negyedik lett a magyar együttes kéziszercsapat az rg Eb-n

2026.05.31. 18:42
null
Fotó: FB/MRGSZ
Címkék
ritmikus gimnasztika ritmikus gimnasztika Eb rg Eb
A magyar együttes kéziszercsapat öt labdával a negyedik helyen végzett a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon.

Az Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina összeállítású csapat a szombati selejtezőben 25.550 pontot kapott a gyakorlatára, amivel a hatodik helyen végzett. A vasárnapi fináléba az első nyolc jutott be.

Ebben remekül teljesítettek a magyarok, 26.650 pontot kaptak, amellyel az előkelő negyedik helyet sikerült megszerezniük. Az élen a spanyolok zártak, mögöttük a fehéroroszok és az izraeliek állhattak még fel a dobogóra.

Három karikával és két pár buzogánnyal a magyarok 22.700 ponttal a 14. helyen végeztek, így összetettben kilencedikek lettek.

 

ritmikus gimnasztika ritmikus gimnasztika Eb rg Eb
Legfrissebb hírek

Ritmikus gimnasztika: labdával és szalaggal is a legjobb lett az egyéni összetett Európa-bajnoka

Torna
4 órája

Rg Eb: öt labdával döntős a magyar együttes kéziszercsapat

Egyéb egyéni
23 órája

Az olimpiai bajnok Varfolomeev nyerte meg az egyéni összetettet az rg Eb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:17

Ritmikus gimnasztika Eb: Pigniczki Fanni 33. lett egyéni összetettben

Torna
2026.05.29. 19:04

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki az összetett 27. helyéről várja a folytatást az Eb-n

Torna
2026.05.28. 18:38

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni nem helyezésben, hanem minőségben gondolkodik az Európa-bajnokságon

Torna
2026.05.19. 12:58

Ritmikus gimnasztika: összetettben negyedik lett az együttes kéziszer csapat Portugáliában

Torna
2026.05.18. 09:28

Ritmikus gimnasztika Eb: kihirdették a magyar keretet

Egyéb egyéni
2026.05.13. 18:37
Ezek is érdekelhetik