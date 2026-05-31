Ancelotti: Jól halad Neymar felépülése

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a panamaiak elleni vasárnapi, Rio de Janeiró-i felkészülési mérkőzés előtt nyilatkozott sztárjátékosa egészségi állapotáról, illetve arról, hogy mikor lesz bevethető. A héten olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapat világbajnoki nyitó mérkőzéséről.

„A keret kihirdetése előtt értesítést kaptunk a Santostól, hogy a játékosnak egy kisebb problémája van, egy kis duzzanat keletkezett a vádliján” – mondta az olasz tréner, hozzátéve, hogy Neymar felépülését 27-éig a Santos felügyelte, onnantól pedig a szövetség.

„Azért kapott meghívót, mert szakmailag indokolt volt. Azt hiszem, a lehető leghamarabb fel fog épülni. Jól halad a felkészülése és jó a hangulata... Úgy véljük, készen állhat az első világbajnoki mérkőzésre, de ha arra nem is, a másodikra biztosan” – tette hozzá.

A Santos 34 éves csatára 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával csúcstartó Brazíliában, de legutóbb 2023 októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig szinte rendszeresen sérülésekkel bajlódik. A brazil szövetség csütörtökön azt közölte, hogy vádliproblémája miatt két-három hét kényszerpihenő vár rá.

A brazilok június 13-án New Jerseyben a legutóbb elődöntős Marokkó ellen kezdenek a vb-n, majd Haitival és Skóciával mérkőznek meg a csoportkörben. A közvetlen felkészülés során a panamaiakkal, azután az egyiptomiakkal játszanak.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerül 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

