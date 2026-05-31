Giro: Milan nyerte a római zárást, Vingegaard megcsinálta a triplát

Veni, vidi, vici. Julius Caesarhoz hasonlóan Jonas Vingegaard is ezzel a tömör hadijelentéssel számolhat be legutóbbi itáliai kalandjairól, ugyanis jött, látott és győzött az idei Giro d’Italián. Már az előzetes rajtlista alapján számítani lehetett arra, hogy a dán kerékpáros a körverseny legnagyobb favoritja, ugyanakkor végig is kellett tekerni a bulgáriai Naposparton fekvő Neszebar, illetve Róma közötti 3500 kilométert, menet közben pedig bármi előfordulhat, pláne a Dolomitokban.

A Visma csapata ugyanakkor minden eshetőségre felkészült, tökéletesen megtervezte a legfontosabb hegyi szakaszokat, miközben kontrollálta a főmezőnyt is. Ha kellett, a 22 éves Tim Rex szenvedett elöl, Sepp Kuss is rengeteget dolgozott, a fiatal olasz Davide Piganzoli pedig a fehér trikósok versenyében lett második. A kapitány Vingegaard végig biztos teljesítményt nyújtott, öt hegyi befutós szakaszt nyert meg, ha igazán belelendült, a második helyezett Felix Gall is csak másodpercekig bírta tartani a sebességet, utána inkább átállt saját tempóra.

A rózsaszín trikóért idén tehát messze nem alakult ki akkora csata, mint tavaly, amikor Isaac Del Toro az utolsó hegyi etapon, a Finestrén bukta el az első helyet Simon Yates ellenében. Az azóta visszavonult címvédő testvére, Adam az UAE csapatkapitánya lett volna, csakhogy ő és több társa is korán, már Bulgáriában feladni kényszerült a viadalt egy bukás „szövődményei” miatt. Az UAE így a szakaszgyőzelmekre állt át, Jhonatan Narváeznek és Igor Arrietának is összejött, utóbbi egészen elképesztő körülmények között, esés és eltévedés után hajrázta le Afonso Euláliót az ötödik versenynapon. A Bahrain-Victorious kerékpárosa azt az etapot ugyan elveszítette, de több napon át vezette az összetettet, amíg Vingegaard le nem vette róla a rózsaszínt. A fehéret viszont sikeresen megőrizte, így ő a Giro egyik kellemes meglepetése.

Hiányérzete nemcsak az UAE-nek lehet, hanem a Lidl-Treknek is: bármennyire próbálkozott Giulio Ciccone, egyszer sem ünnepelhetett szakaszgyőzelmet, a hegyi pontverseny nyerteseként kék trikóval vigasztalódhat. A sprinterük, Jonathan Milan pedig azzal, hogy az utolsó napon a római körözés végén megnyerte a mezőnyhajrát – ugyanakkor a ciklámentrikós, azaz a gyorsasági pontverseny győztese Paul Magnier lett. A francia három etapon is diadalmaskodott, így már ő is elmondhatja magáról: mindegyik Grand Touron nyert szakaszt…

AZ UTOLSÓ SZAKASZ UTOLSÓ KILOMÉTERE

…Vingegaard pedig azt, hogy mindegyik háromhetesen győzött legalább egyszer összetettben: a 2022-es és 2023-as Tour de France után tavaly a Vuelta a Espana, idén pedig a Giro d’Italia zárult az ő sikerével. A kilenc éve a kenyerét még halfeldolgozóként kereső dán kerékpáros ezzel egy igazán elit, mindössze immár nyolctagú klub tagja lett, ahová előbb lépett be, mint nagy riválisa, Tadej Pogacar.

Ők legközelebb a Tour de France-on találkoznak, júliusban Franciaország hegyein azért valamivel nagyobb csata várható az összetett első helyéért.

Született: 1996. december 10., Hillerslev

Állampolgársága: dán

Sportága: országúti kerékpár

Kiemelkedő eredményei: 2x Tour de France-győztes (2022, 2023), Giro d’Italia-győztes (2026), Vuelta a Espana-győztes (2025), 5x Giro d’Italia-szakaszgyőztes, 5x Vuelta a Espana-szakaszgyőztes, 4x Tour de France-szakaszgyőztes JONAS VINGEGAARD

109. GIRO D'ITALIA

21. szakasz, Róma–Róma, 131 km: 1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 3:05:50 óra, 2. Giovanni Lonardi (olasz, Polti VisitMalta) azonos idővel, 3. Paul Penhoët (francia, Groupama-FDJ United) a. i. Az összetett végeredménye: 1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 83:22:51 óra, 2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 5:22 perc hátrány, 3. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 6:25 p h., 4. Thymen Arensman (holland, Netcompany INEOS) 7:02 p h., 5. Derek Gee-West (kanadai, Lidl-Trek) 7:56 p h., 6. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain Victorious) 9:39 p h. A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (ciklámentrikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 200 pont, 2. Milan 153, 3. Silva (uruguayi, Astana) 99. A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (kék trikóban) Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 277 pont, 2. Vingegaard 266, 3. Rubio (kolumbiai, Movistar) 164. A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 83:32:30 óra, 2. Piganzoli (olasz, Visma) 1:13 p h., 3. Rondel (francia, Tudor) 5:33 p h. A csapatverseny végeredménye: 1. Visma 250:42:41 óra, 2. INEOS 40:07 p h., 3. Red Bull-BORA-Hansgrohe 48:27 p h.