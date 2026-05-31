Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a DVSC-ben tölti

2026.05.31. 18:53
Fotó: Czinege Melinda
DVSC játékossors Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgócsapatában tölti.

„Ez a kérdés eldőlt, bár a hivatalos prezentációra még várni kellnyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves kiválóság. – Nem titok, hogy a Debrecennel tervezem a jövőmet, a klub pedig velem, úgyhogy már csupán a formaságok vannak hátra. Egy ilyen szezon után pedig még nehezebb lenne úgy dönteni, hogy kiszállok ebből, és az életkor úgyis csak egy szám” – utalt a 109-szeres válogatott szélső arra, hogy a hajdúságiak a negyedik helyen zárták a bajnokságot, és a következő idényben elindulhatnak a Konferencialiga selejtezőjében, amelyben három párharcot kell nyerniük a főtáblára kerüléshez.

A DVSC július 23-án és 30-án, a második fordulóban kezd majd a harmadik számú európai kupasorozatban.

