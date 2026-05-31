Kosárlabda: a Csata DSE megnyerte a serdülő leánybajnokságot is

Miután az elődöntőkben a címvédő Csata DSE legyőzte a házigazda NKA Pécset, a Zsíros Akadémia pedig a DVTK-t, így vasárnap fővárosi rangadón dőlt el a bajnoki cím sorsa a serdülő leány kosárlabdázók országos döntőjében a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A döntős felek ötször találkoztak már a szezonban, négyszer a Csata, egyszer a Zsíros Akadémia nyert – ezzel egyébként a Kőbánya volt az egyetlen csapat, amely az évad során meg tudta verni a 13. kerületieket.

A Kertész Dávid vezette csatás lányok kezdték jobban az aranycsatát, az első negyed után 18–13-ra álltak jobban, majd a második etapban folyamatosan tovább növelték előnyüket, ezzel a kék-fehérek a nagyszünetre 38–27-es vezetéssel mehettek el.

A fordulást követő első percekben is hasonló mederben zajlott a meccs (44–27), azonban a harmadik felvonás közepétől nagyot fordult a játék képe, a Zsíros Akadémia feltámadt, és a negyed utolsó percében ki is egyenlített (50–50). A záró szakasz elején rendre a Csatánál volt a minimális fór, de a Sámuel Gergő irányította kőbányaiak szorosan tapadtak riválisukra (59–56). Ezután a végjátékban a Csatának sikerült ismét meglógnia (67–58), és ezzel lényegében el is döntenie a mérkőzést, ugyanis a Zsíros Akadémia a legvégén már nem tudott igazán közel kerülni.

Bakos Míra volt a serdülő leány döntő legjobbja Fotó: Csobán Róbert/MKOSZ

A Csata DSE 73–65-ös győzelmet aratott, megvédte bajnoki címét, és sorozatban harmadszor nyert az U14-es lányok mezőnyében.

A finálé legeredményesebbjeként Bakos Míra 19 pontig jutott.

Ezzel a Csata DSE egyedülálló módon négy bajnoki címmel zárta az évadot,

ugyanis korábban a junior-, a kadét- és a gyermekkorosztályban is aranyérmet szerzett.

SERDÜLŐ LEÁNY ORSZÁGOS DÖNTŐ, PÉCS (LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK)

Finálé

Csata DSE–Zsíros Akadémia Kőbánya 73–65 (18–13, 20–14, 14–23, 21–15)

A részletes statisztika



A bajnokság végeredménye:

1. Csata DSE

2. Zsíros Akadémia Kőbánya

3. NKA Pécs

4. DVTK Akadémia

5. Tarr KSC Szekszárd

6. Vasas Akadémia

7. Soproni Darazsak Sportakadémia

(Kiemelt képen: a Csata DSE bajnoki címét megvédő serdülő leánycsapata Fotó: Németh József/MKOSZ)