Kiss Norbert négy futamból három győzelemmel kezdett a kamion Eb-n

A hétszeres Európa-bajnok kamionos, Kiss Norbert teljes „fegyverzettel” állt oda az idénynyitó rajtjához, és kétséget sem hagyott afelől, hogy megcélozza a nyolcadik címet. Megnyerte mindkét időmérő edzést, és szombaton mindkét futamot, így jó esély volt rá, hogy vasárnap is totális dominanciát láthatunk tőle. Csakhogy a technikai sportban bármilyen gyors is az ember, sohasem mehet biztosra, és nem mehetett Kiss sem.

A harmadik versenyen jól sikerült a rajtja, ám a hármas kanyarban elfékezte magát, Jochen Hahn utolérte, ütköztek, és Kiss defektet kapott, utána pedig már csak a minél több pont megszerzése lehetett a cél, hiszen nem volt meg a győzelemhez kellő tempó. Kisst a hatodik helyen intette le a kockás zászló, és aki ismeri, biztos lehetett abban, hogy a fordított rajtrácsos viadalon megpróbál revansot venni. Meg is tette.

A harmadik helyről rajtolva az első kör utolsó kanyarjában átvette a vezetést, amelyet azután már ki sem engedett a kezéből.

„Összességében jó kis hétvége volt, az egy kis hibától eltekintve mindent megnyertük, amit meg lehetett nyerni – nyilatkozta Kiss Norbert. – Megvoltak a pole-ok, úgyhogy optimisták lehetünk, köszönet a Révész Racingnek, mert megint nagyon jó munkát végzett. A harmadik futam sajnos elment, ami az én hibám, mert picit szélesen fordultam, amiatt tudott a közelembe jönni Jochen (Hahn). Kihasználta a lehetőséget, tegyük hozzá, én teljesen a pálya bal szélén voltam, ő pedig úgy jött nekem, hogy elkerülhető lett volna, mert övé volt az egész pálya. Összetört a felnim, emiatt leengedett a gumi, utána már csak védekezni tudtam. Kár érte, de a tanulság, hogy nem szabad a közelünkbe engedni senkit sem, mert a legkisebb hiba is megbosszulja magát. Vezetjük a bajnokságot, megpróbáljuk a következő futamon növelni az előnyt.”

GYORSASÁGI KAMION EB, 1. FORDULÓ, MISANO

3. futam: 1. Jochen Hahn (német, Iveco), 2. L. Hahn (német, Iveco) 2.562 másodperc hátrány, 3. Albacete (spanyol, MAN) 2.999 mp h., …6. Kiss Norbert (magyar, MAN) 17.862 mp h. 4. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN), 2. Lenz (német, MAN) 5.125 mp h., 3. Reinert (francia, MAN) 13.631 mp h. Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 46 pont, 2. J. Hahn 42, 3. Lenz 37