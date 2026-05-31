Torna-vk: Mentovai István negyedik lett ugrásban Koperben

2026.05.31. 19:37
Fotó: FB/MTSZ
Mentovai István negyedik lett ugrásban a tornászok challenge világkupaversenyén, vasárnap Koperben.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a KSI SE sportolója 13.000 pontot kapott gyakorlatára a döntőben, amelyben Markó Levente hetedikként zárt 12.899 ponttal.

„Összességében elégedett vagyok a negyedik hellyel, főleg úgy, hogy ez volt az első igazán komoly világkupa-szereplésem. A döntőbe jutás önmagában is nagy eredmény, de természetesen a dobogó lebegett a szemem előtt. Jó érzés volt ilyen erős mezőnyben versenyezni, és sok tapasztalatot szereztem” – értékelt Mentovai.

A nőknél Szilágyi Nikolett első számú tartalék volt talajon, egy visszalépés miatt lehetőséget kapott és nyolcadik lett 10.800 ponttal.

Szombaton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia aranyérmes lett felemás korláton.

 

