Torna-vk: Mentovai István negyedik lett ugrásban Koperben

Mentovai István negyedik lett ugrásban a tornászok challenge világkupaversenyén, vasárnap Koperben.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a KSI SE sportolója 13.000 pontot kapott gyakorlatára a döntőben, amelyben Markó Levente hetedikként zárt 12.899 ponttal.
„Összességében elégedett vagyok a negyedik hellyel, főleg úgy, hogy ez volt az első igazán komoly világkupa-szereplésem. A döntőbe jutás önmagában is nagy eredmény, de természetesen a dobogó lebegett a szemem előtt. Jó érzés volt ilyen erős mezőnyben versenyezni, és sok tapasztalatot szereztem” – értékelt Mentovai.
A nőknél Szilágyi Nikolett első számú tartalék volt talajon, egy visszalépés miatt lehetőséget kapott és nyolcadik lett 10.800 ponttal.
Szombaton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia aranyérmes lett felemás korláton.
Legfrissebb hírek
Jövőre is lesz Szombathelyen torna-vk-verseny
Torna
2025.09.29. 17:50
Molnár Botond ötödik lett talajon a párizsi vk-versenyen
Egyéb egyéni
2025.09.15. 08:52
Torna-vk: Mayer Gréta ugrásban bronzérmes lett Dohában
Torna
2025.04.18. 22:04
Tomcsányi Benedek ötödik lett talajon Antalyában a torna-vk-n
Torna
2025.03.22. 21:45
Mayer Gréta gerendán is finalista a torna-vk-n
Torna
2025.03.07. 15:59
Ezek is érdekelhetik