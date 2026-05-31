Nemzeti Sportrádió

Kosár: megvédte bajnoki címét a DEAC az U21-esek országos döntőjében

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.05.31. 19:48
null
Címkék
kosárlabda U21-es férfibajnokság utánpótlás DEAC utánpótlássport
A DEAC tíz ponttal verte a hazai pályán szereplő NKA Universitas Pécset az U21-es férfi kosárlabda-bajnokság pécsi országos döntőjének fináléjában. Ezzel a debreceniek megvédték tavalyi bajnoki címüket, és dupláztak ebben az évadban, ugyanis korábban az U19-esek között is aranyérmesek lettek a hajdúságiak.

Nagy csatának ígérkezett a regnáló bajnok DEAC és a házigazda NKA Universitas Pécs közti finálé az U21-es fiú kosarasok országos döntőjében, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos-centerpályáján. Előzetesen is a két fő esélyesnek tartott együttes közül a debreceniek a Fóton és a Szedeákon is magabiztosan jutottak túl a negyed-, illetve az elődöntőben, míg a Pécs a Miskolccal és a MAFC-cal tett ugyanígy a másik ágon.

Az aranycsatát a Debrecen nyitotta aktívabban, az első tíz perc végeztével Kovács Imre tanítványai 23–15-re vezettek. A folytatásban a vendégek stabilizálták a különbséget tíz pont körül, és a nagyszünetre is megmaradt ez az előnyük (40–31). A második félidőben egyre közelebb zárkózott a Pécs (49–45), de a DEAC továbbra is mindig egy lépéssel előrébb járt, és a harmadik felvonás második felében újra átvette az irányítást (61–52). A negyedik negyed elején újra közelítettek a hazaiak (63–59), ám a hajdúságiak ismét hamar megállították a pécsiek lendületét (74–61). A legvégén már nem forgott veszélyben a DEAC sikere, amely végül 84–74-re nyert, és a tavalyi elsősége után ismételt az U21-es fiúk között.

A döntőben Flasár Botond volt a mezőny legjobb dobója 19 pontjával. 

A debreceniek két aranyéremmel zárják a szezont, miután egy hónappal ezelőtt az U19-esek mezőnyében szintén megvédték bajnoki címüket.

U21-ES FÉRFI ORSZÁGOS DÖNTŐ, PÉCS (NEMZETI KOSÁRLABDA AKADÉMIA)
Finálé
DEAC–NKA Universitas Pécs 84–74 (23–15, 17–16, 21–21, 23–22)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.

A bajnokság végeredménye:
1. DEAC
2. NKA Universitas Pécs
3. Újbuda MAFC
4. Szedeák
5. Budapesti Honvéd
6. Phoenix MT-Fót
7. Kecskeméti TE-Duna Aszfalt
8. Peka Bau-MEAFC Wolves

(Kiemelt képen: Gál Csongor Fotó: Pillár Benedek/MKOSZ)

kosárlabda U21-es férfibajnokság utánpótlás DEAC utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: veretlenül lett aranyérmes a MAFC a serdülő fiúk között

Utánpótlássport
1 órája

Kosárlabda: a Csata DSE megnyerte a serdülő leánybajnokságot is

Utánpótlássport
2 órája

Vedran Bosnic szerint túlteljesített a Szolnok

Kosárlabda
12 órája

Vízilabda: az ifjúsági leánybajnokságban is bajnokot avatnak

Utánpótlássport
12 órája

Női futsal NB I: a TFSE elnapolta a bajnokavatást

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:35

Vívás: egymást segítve gyűjtik a bajnoki címeket a Kollár lányok

Utánpótlássport
Tegnap, 17:29

Tenisz: Beviz Lujza rohamléptekben közelíti a top százat a junioroknál

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Birkózás: Szilágyi Dominik sérülten okozott meglepetést az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
2026.05.29. 20:31
Ezek is érdekelhetik