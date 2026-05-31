Kosár: megvédte bajnoki címét a DEAC az U21-esek országos döntőjében

Nagy csatának ígérkezett a regnáló bajnok DEAC és a házigazda NKA Universitas Pécs közti finálé az U21-es fiú kosarasok országos döntőjében, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos-centerpályáján. Előzetesen is a két fő esélyesnek tartott együttes közül a debreceniek a Fóton és a Szedeákon is magabiztosan jutottak túl a negyed-, illetve az elődöntőben, míg a Pécs a Miskolccal és a MAFC-cal tett ugyanígy a másik ágon.

Az aranycsatát a Debrecen nyitotta aktívabban, az első tíz perc végeztével Kovács Imre tanítványai 23–15-re vezettek. A folytatásban a vendégek stabilizálták a különbséget tíz pont körül, és a nagyszünetre is megmaradt ez az előnyük (40–31). A második félidőben egyre közelebb zárkózott a Pécs (49–45), de a DEAC továbbra is mindig egy lépéssel előrébb járt, és a harmadik felvonás második felében újra átvette az irányítást (61–52). A negyedik negyed elején újra közelítettek a hazaiak (63–59), ám a hajdúságiak ismét hamar megállították a pécsiek lendületét (74–61). A legvégén már nem forgott veszélyben a DEAC sikere, amely végül 84–74-re nyert, és a tavalyi elsősége után ismételt az U21-es fiúk között.

A döntőben Flasár Botond volt a mezőny legjobb dobója 19 pontjával.

A debreceniek két aranyéremmel zárják a szezont, miután egy hónappal ezelőtt az U19-esek mezőnyében szintén megvédték bajnoki címüket.

U21-ES FÉRFI ORSZÁGOS DÖNTŐ, PÉCS (NEMZETI KOSÁRLABDA AKADÉMIA)

Finálé

DEAC–NKA Universitas Pécs 84–74 (23–15, 17–16, 21–21, 23–22)

A részletes statisztika



A bajnokság végeredménye:

1. DEAC

2. NKA Universitas Pécs

3. Újbuda MAFC

4. Szedeák

5. Budapesti Honvéd

6. Phoenix MT-Fót

7. Kecskeméti TE-Duna Aszfalt

(Kiemelt képen: Gál Csongor Fotó: Pillár Benedek/MKOSZ)