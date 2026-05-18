„Nehéz döntéseket kellett meghoznom” – hivatalos a horvátok vb-kerete

Zlatko Dalic elárulta, hogy a válogatás során nagy hangsúlyt fektettek az aktuális formára: több csatár is remek idényt futott, ezért nehéz döntéseket kellett meghozni. Kiemelte többek között Petar Musa és Igor Matanovic jó teljesítményét, amelyek miatt Dion Beljo kiszorult a keretből, noha a tartalékok között továbbra is számolnak vele.

A legutóbbi két vb-n érmes horvátok május 25-én kezdik meg a felkészülést Rijekában, ahol június 2-án Belgium ellen játszanak felkészülési mérkőzést. Ezt követően Varasdon folytatják a munkát, majd június 7-én Szlovénia ellen lépnek pályára, mielőtt elutaznak az Egyesült Államokba.

Horvátország június 17-én Dallasban kezdi meg világbajnoki szereplését Anglia ellen, majd Panamával Torontóban, végül Ghánával Philadelphiában találkozik a csoportkör során.

A HORVÁT VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), Josip Stanisic (Bayern München – Németország), Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), Luka Vuskovic (Hamburg – Németország)

Középpályások: Luka Modric (Milan – Olaszország), Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), Martin Baturina (Como – Olaszország), Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), Petar Sucic (Inter – Olaszország), Nikola Moro (Bologna – Olaszország), Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: Ivan Perisic (PSV Eindhoven – Hollandia), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic