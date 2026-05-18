„Nehéz döntéseket kellett meghoznom” – hivatalos a horvátok vb-kerete

ROCK PÉTER
2026.05.18. 14:10
Luka Modric az ötödik világbajnokságára készül, Zlatko Dalic irányítása alatt a harmadikra (Fotó: Getty Images)
A horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Zlatko Dalic kihirdette keretét a 2026-os világbajnokságra. A Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára készülő csapatban rutinos világsztárok és feltörekvő fiatalok egyaránt helyet kaptak, miközben a kapitány szerint különösen a támadósorban volt kiélezett a verseny a kerettagságért.

Zlatko Dalic elárulta, hogy a válogatás során nagy hangsúlyt fektettek az aktuális formára: több csatár is remek idényt futott, ezért nehéz döntéseket kellett meghozni. Kiemelte többek között Petar Musa és Igor Matanovic jó teljesítményét, amelyek miatt Dion Beljo kiszorult a keretből, noha a tartalékok között továbbra is számolnak vele.

A legutóbbi két vb-n érmes horvátok május 25-én kezdik meg a felkészülést Rijekában, ahol június 2-án Belgium ellen játszanak felkészülési mérkőzést. Ezt követően Varasdon folytatják a munkát, majd június 7-én Szlovénia ellen lépnek pályára, mielőtt elutaznak az Egyesült Államokba.

Horvátország június 17-én Dallasban kezdi meg világbajnoki szereplését Anglia ellen, majd Panamával Torontóban, végül Ghánával Philadelphiában találkozik a csoportkör során.

A HORVÁT VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), Ivor Pandur (Hull City – Anglia)
Védők: Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), Josip Stanisic (Bayern München – Németország), Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), Luka Vuskovic (Hamburg – Németország)
Középpályások: Luka Modric (Milan – Olaszország), Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), Martin Baturina (Como – Olaszország), Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), Petar Sucic (Inter – Olaszország), Nikola Moro (Bologna – Olaszország), Toni Fruk (Rijeka)
Támadók: Ivan Perisic (PSV Eindhoven – Hollandia), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), Igor Matanovic (Freiburg – Németország)
Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
L-CSOPORT

 

 

