Esküvő és győzelem – immár feleségként nyert a Cerbona Félmaratonon

Nem mindennapi eseményt láthattak a kilátogatók a közelmúltban a Cerbona Félmaratonon: a párjával a rajt előtti pillanatokban összeházasodtak. Hogyan jött az ötlet?

Valójában a főszervezőnek, az Alba Triatlon Sportegyesület elnökének, Czettl Andreának volt ez az ötlete – mondta a Csupasportnak Punk Adrienn, aki 1 óra 34 perces idővel győzött a hölgyek között a Cerbona Félmaratonon. – Egyeztettünk vele és az anyakönyvvezetővel, s minden adva volt, hogy a rajt előtt házasodjunk össze. A férjemnek és nekem is fontos a sport, mindketten évek óta kerékpározunk és futunk, így adta magát, hogy egyszer majd ilyen körülmények között kötjük össze hivatalosan is az életünket. Kétezerhuszonháromban ismerkedtünk meg, azóta együtt járunk kerékpár- és futóversenyekre. Habár nekem van profi bringás licencem, illetve gyerekeknek tartok futóedzéseket, mindkettőnknek elsődleges hobbi a sport, azon belül is a futás. Olyan szinten szeretjük a sportot, hogy a nyaralásokat is ezzel kötjük össze, például előfordult már, hogy másfél hét horvátországi vakációt is végigtekertünk.

Milyen ruhában keltek egybe?

A férjemnek volt egy öltönymintás nyomott pólója, és klasszikus futónadrágja, míg nekem egy egyberészes teniszruhám szoknyával. Ebben versenyeztünk, jól néztünk ki, és remekül is tudtunk futni.

Ráadásul meg is nyerte a versenyt!

Habár nem számít túlságosan jónak az egy óra harmincnégy perces időeredmény, ettől függetlenül elégedett vagyok a teljesítményemmel. A férjemmel nem akartunk együtt haladni, így ő valamivel mögöttem ért be a célba. Végig flow-ban futottam, verseny közben rengetegen gratuláltak, bevallom, nem igazán tudtam a futásra koncentrálni. Az esetek többségében rástresszelek a versenyekre, azonban most semmilyen teljesítménykényszert nem volt rajtam. Remekül éreztem magam, valódi örömfutást mutattam be. Egyébként kétezertizenkilencben éppen itt teljesítettem az első félmaratonimat, szóval érzelmileg is fontos ez az esemény számomra.

Feleség is lettem, győztem is, így dupla az öröm.

Tekintsünk egy kicsit előre: hogyan néz ki a közeljövője?

Bevallom, eléggé nehezen rakom össze a naptárat most. Ami a kerékpározást illeti, gravel és országúti versenyeken is szeretnék részt venni, míg futás terén aszfaltos és terepversenyek is szerepelnek a tervemben. A férjem hatására a terepfutást is megszerettem, így, ha tudunk, terepen futunk. Legközelebb ketten a májusi Ultra-Trail Hungary-n veszünk részt, a nyáron pedig inkább kerékpározunk. De természetesen a futás sem szorul háttérbe, sőt…

Fotók: Fodor Ilona és Tirszinfoto

