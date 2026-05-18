ZTE: két érkező hamarosan aláírhat; Akpe újabb kérője; többen távoznak

A Nemzeti Sport értesülései szerint a ZTE-nél az 5. hely és a kupaezüstérem után már megkezdődött az új idény keretének a kialakítása, két kiszemelt ügyében is előrehaladott tárgyalásokat folytat a klub, többen pedig távozhatnak.

Az egyik kiszemelt az ebben az idényben a Videoton kölcsönjátékosaként Diósgyőrben futballozó 22 éves Babos Bence, akivel kapcsolatban korábban már jeleztük, hogy a szintén 22 éves Németh Dánielre elcserélheti a játékjogát a ZTE. Információink szerint közel a megállapodás: a Fehérváron 20 NB II-es meccsen tíz gólt szerző Németh végleg a Vidihez kerülhet, a Diósgyőrben 22 NB I-es mérkőzésen hat gólig és egy gólpasszig jutó Babos pedig Zalaegerszegen folytatja.

Ugyancsak Zalaegerszegen folytathatja pályafutását a 18. életévét júniusban betöltő, U20-as nigériai válogatott támadó, Tahir Maigana. Jelenleg hazájában, a Wireless FC-ben futballozik, de jó ajánlólevél lehet számára, hogy ugyanaz az ügynökség képviseli, mint az Arsenal sztárját, Viktor Gyökerest és a Barcelona klasszisát, Frenke de Jongot. A fiatal nigériai játékos szerződtetése jól illeszkedne a ZTE profiljába, azok után, hogy a télen a szintén nigériai, 19 éves védőt, Akpe Victoryt is szerződtette a klub. Mint arról korábban beszámoltunk, őt azóta Spanyolországból és Németországból is figyelik, sőt a portugál sajtó a Benfica érdeklődéséről is beszámolt, egy angol újságíró pedig a skót Rangers érdeklődéséről tud.

A Nemzeti Sport azóta megtudta, hogy a 21-szeres svájci bajnok Basel átigazolásokért felelős vezetője a helyszínen tekintette meg a Ferencváros–ZTE Magyar Kupa-döntőt, és már volt is informális egyeztetés a klubok között, de ajánlatot még nem tettek a svájciak. Egyelőre más játékosért sem érkezett konkrét ajánlat.

Viszont vannak lejáró szerződésű játékosok is. Közülük a 21 éves, védőként és középpályásként is bevethető Papp Csongor távozása már biztosra vehető (kilenc NB I-es meccsen játszott ebben az idényben, három gólpasszt adott), ahogy jelen állás szerint jó eséllyel távozhat Mim Gergely is, aki térdsérülés miatt a teljes idényt kihagyta, és lejár a nyáron a szerződése. Jelen állás szerint a klub nem érvényesíti a kivásárlási opcióját két, Zalaegerszegen június végéig kölcsönben szereplő légiós, a 21 éves brazil támadó, Daniel Lima (26 NB I-es meccs, öt gól, három gólpassz) és a 20 éves moldovai szélső, Stefan Bitca (hat meccs, két gólpassz) esetében. Ugyanakkor, ha nem kelnek el a piacon, nem kizárt, hogy később még tárgyal a ZTE arról, hogy a következő idényben is Zalaegerszegen futballozzanak. Ez attól is függhet, hány játékosért érkezik ajánlat a nyáron, kik távoznak még. (Másik három légiós, Fabricio Amato, Maxsuell Alegria és Joseth Peraza esetében már érvényesítette az opcióját a ZTE).

Más lejáró szerződésű játékos nincs a csapatban, ahogy a portugál Nuno Campos vezetőedzőnek is él a megállapodása a következő idényre, de mint ismeretes, szerepel egy kivásárlási összeg a szerződésében, ha lesz olyan csapat amelyik ezt kifizeti (információink szerint 200 ezer euró körüli összegről van szó), akkor lehet szó a távozásáról.