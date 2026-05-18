Nemzeti Sportrádió

Videó: hatalmas ünnepléssel gratuláltak csapattársai a vb-meghívót kapó Stopirának

2026.05.18. 17:29
null
Stopira is meghívót kapott a Zöld-foki-szigetek vb-keretébe (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Stopira Zöld-foki-szigetek
Mint ismert, a magyar állampolgársággal rendelkező 37 éves egykori Videoton-védő, Stopira is bekerült a Zöld-foki-szigetek 26 fős világbajnoki keretébe. Stopira lett az első Torreense-játékos, aki világbajnoki meghívót kapott, így a csapattársak nagy ünneplést tartva gratuláltak neki.

 

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEK KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok) Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), Vozinha (Chaves – Portugália)
Védők: Sidny Cabral (Benfica – Portugália), Diney Borges (al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), Stopira (Torreense – Portugália)
Középpályások: Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugállia, Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), Yannick Semedo (Farense – Portugália)
Támadók: Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), Ryan Mendes (Igdir – Törökország), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), Garry Rodrigues (Apollon Limasszol – Ciprus), Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)

Foci vb 2026
3 órája

Duarte és Stopira is ott van a Zöld-foki-szigetek vb-keretében

A Puskás Akadémia jelenlegi és a Vidi volt játékosát is beválogatta Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány.

 

június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetekX–X
június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–UruguayX–X
június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-ArábiaX–X
június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetekX–X
június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-ArábiaX–X
június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Uruguay–SpanyolországX–X
H-CSOPORT

 

foci vb 2026 Stopira Zöld-foki-szigetek
Legfrissebb hírek

Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-keret-hirdetés

Foci vb 2026
36 perce

Ralf Rangnick 14 játékost hívott be a német élvonalból az osztrák vb-keretbe

Foci vb 2026
3 órája

Duarte és Stopira is ott van a Zöld-foki-szigetek vb-keretében

Foci vb 2026
3 órája

„Nehéz döntéseket kellett meghoznom” – hivatalos a horvátok vb-kerete

Foci vb 2026
5 órája

Matthäusnak és Lahmnak nem tetszik a német keret kihirdetésének időzítése

Foci vb 2026
8 órája

Szon Hung Min, Li Kang In és Kim Min Dzse is ott van Dél-Korea világbajnoki keretében

Foci vb 2026
2026.05.16. 10:54

Vb 2026: megvan a tunéziaiak kerete, a PSG fiatalját is behívták

Foci vb 2026
2026.05.15. 22:24

Vb 2026: a ferencvárosi Lenny Joseph tagja a haiti keretnek

Foci vb 2026
2026.05.15. 19:22
Ezek is érdekelhetik