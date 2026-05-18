MotoGP: Álex Márquez túl a műtéten

2026.05.18. 14:15
Sikeres műtéten esett át hétfőn Álex Márquez, aki vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katalán Nagydíjának MotoGP kategóriájában egy bukás következtében eltörte a jobb kulcscsontját.

A beavatkozás jól sikerült, így a Gresini Ducati spanyol versenyzőjét hétfőn (ma) délután kiengedik a barcelonai Sant Cugat-i Katalán Általános Kórházból – jelentette be csapata.

Az orvosi diagnózis szerint Márquez a kulcscsonttörés mellett a C7-es csigolyánál „marginális” törést szenvedett, utóbbi sérülés részletesebb vizsgálata a napokban várható.

A szombati sprintversenyen győztes spanyol motoros a főversenyen hátulról nekiment a technikai probléma miatt lelassító Pedro Acostának. A futamot átmenetileg leállították a szétszóródott törmelékek miatt, Márquezt pedig a mentők vitték el.

Bátyja, a hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez előző héten, a Le Mans-i Francia Nagydíj sprintfutamában sérült meg, amikor a verseny hajrájában bukott. Neki a lábfejében eltört egy csont, ami miatt miatt múlt hétfőn megműtötték.

 

