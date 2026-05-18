Majoross: Magunkkal kell törődnünk

„Az sosem vezet jóra, ha nem megfelelően összpontosítunk. Mindenki tudja, mit kérünk tőle, mi a feladata, mire figyeljen. Tudnunk kell hatvan percen át, cseréről cserére így haladni. Ha odafigyelünk és minimalizáljuk a hibák számát, akkor a végén láthatjuk, hogy az mire volt elegendő” – mondta az MTI-nek Majoross, aki éppen a keddi találkozón lesz 47 éves. Hozzátette: természetesen jó lenne győzelemmel ünnepelni, de szeretné, ha a játékkal is elégedett lehetne.

„Nekünk az élvonalban szereplés egy tanulási, fejlődési lehetőség. Tudjuk, hova szeretnénk eljutni és minden meccset, minden harmadot erre próbálunk használni” – fogalmazott. Majoross a kedden 20.20 órakor kezdődő találkozón már nem számíthat Bartalis Istvánra, akinek sérülés miatt idő előtt véget ért a vb.

A Nagy-Britanniában légiós Garát Zsombor reméli, hogy sikerül kijavítani azokat a hibákat, amelyek az osztrákok ellen előjöttek. „Sok emberelőnyt nem adhatunk nekik, és a két kapu előtt jobban kell összpontosítani. Vannak apróságok, amelyek nem tetszettek vasárnap. Tudjuk, miért érkeztünk ide Zürichbe, járjunk tovább az utunkat, igaz, most kicsit nehezebb ez az út” – mondta az MTI-nek a Nottingham Panthers hátvédje.

A britek tavaly jutottak vissza az élvonalba, és a magyaroknak a csoportellenfelek közül csak velük szemben pozitív az örökmérlege. Az eddigi 33 meccsből 17-szer nyertek a magyarok, 15-ször a szigetországiak, és volt egy döntetlen, a gólkülönbség 110–95. Világbajnokságon legutóbb 2018. április 28-án, a Papp László Arénában meccseltek. A hazaiak tíz perccel a vége előtt még 2–0-ra vezettek, majd kimaradt egy magyar büntető is, a britek 15 másodperccel a vége előtt egyenlítettek – a magyar alapidős győzelem feljutást ért volna –, majd a szétlövés után nyertek.

A legutóbbi tétmeccs egy olimpiai selejtező volt Nottinghamben, 2020. február 9-én, a magyarok 4–1-re diadalmaskodtak. Azóta volt még két barátságos összecsapás Angliában, és mindkétszer a hazaiak győztek, Milton Keynesben 7–4-re, Nottinghamben pedig 3–2-re. A csoportban még a német válogatott pont nélküli két fordulót követően, viszont nem eshet ki, mert jövőre Düsseldorfban és Mannheimben házigazda lesz.

A kiesést azért is lenne fontos elkerülni, mert utána nehezebb lenne a visszakerülés. A 2028-as elit vb-nek Párizs és Lyon a rendező városa, így aztán a jövőre a divízió I/A-ban érdekelt franciák automatikus feljutók, és ezért nem két, hanem csak egy hely kiadó.

A nemzetközi szövetség (IIHF) emellett a közeljövőben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javaslatával is foglalkozhat, ami megnyithatja az utat az ukrajnai háború miatt 2022-ben kizárt fehérorosz válogatott visszatérése előtt.