Jégkorong-vb: Bartalis István számára négy perc után véget ért a torna

Az első két mérkőzését elveszítő magyar válogatott tájékoztatása szerint az Ausztria elleni vasárnapi találkozó első harmadában a Fehérvár csatára egy ütközés nyomán olyan sérülést szenvedett, amiről a hétfői kórházi vizsgálat kimutatta, hogy nem tudja folytatni a tornát.

Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, hogy az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját nevezik be a vb-re.

Bartalis a szerdai, Kanada elleni felkészülési találkozón izomhúzódást szenvedett, ezért nem lépett pályára a vb zürichi csoportjában a szombati, finnek elleni 4–1-es vereséget hozó nyitányon. A csatár a 4–2-re diadalmaskodó Ausztria ellen 4:04 percet játszott, és az utolsó két harmadot kihagyta.

A magyarok kedden 20.20 órakor a szintén pont nélküli britekkel szemben a bennmaradás szempontjából döntő jelentőségű összecsapást vívnak.