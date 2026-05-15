Vb 2026: megvan a tunéziaiak kerete, a PSG fiatalját is behívták

Tunézia a 2022-es katari világbajnokságon már megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt a világ legjobb csapataival. A válogatott emlékezetes teljesítményt nyújtott a csoportkör utolsó fordulójában, amikor 1–0-ra legyőzte a címvédő Franciaországot Al-Rajjanban. Az a siker az ország futballtörténetének egyik legnagyobb pillanatává vált.

A továbbjutáshoz azonban nemcsak a franciák legyőzésére volt szükség, hanem arra is, hogy Ausztrália vereséget szenvedjen. Az ausztrálok végül megnyerték saját mérkőzésüket, így Tunézia búcsúzott a tornától, noha teljesítménye nagy elismerést váltott ki világszerte.

A válogatott most új lendülettel készül a 2026-os vb-re. Tunéziában úgy érzik, hogy a katari szereplés bizonyította: a csapat képes meglepetést okozni a legerősebb ellenfelek ellen is. A következő cél pedig már nem csupán egy emlékezetes győzelem, hanem a továbbjutás, erről Szabri Lamusi szövetségi kapitány is beszélt.

Tunézia a svéd, a holland és a japán válogatottal találkozik a június 11-én rajtoló vb csoportjában.

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Ajmen Dahmen (Szfaxien), Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), Dylan Bronn (Servette – Svájc), Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), Jan Valeri (Young Boys – Svájc), Ali Abdi (Nice – Franciaország), Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), Rajed Sihavi (Monasztir), Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Elie Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), Hannibal Mezsbri (Burnley – Anglia), Mohamed Amin Ben Hamida (Espérance), Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), Mohamed Belhadzs Mahmud (Lugano – Svájc), Rani Hedira (Union Berlin – Németország), Murtaza Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország)

Támadók: Mohamed Eliasz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), Eliasz Szaad (Hannover – Németország), Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia), Firasz Sauat (Club Africain), Halil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Szabri Lamusi